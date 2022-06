William Contreras sobre Pensión 65 de padres de Pedro Castillo: “No se les puede quitar ese derecho”

El viceministro de Desarrollo e Inclusión Social, William Contreras, se refirió a la inclusión de los padres del presidente de la República, Pedro Castillo, al programa Pensión 65 y mencionó que no se le puede quitar ese derecho solo porque su hijo sea el jefe de Estado. De acuerdo con Contreras, son los progenitores del mandatario quienes tendrían que renunciar a este derecho, mas no se le puede quitar arbitrariamente.

“ Pensión 65, como programa, no les puede quitar ese derecho de por sí. En todo caso, ellos tendrían que renunciar. Es un derecho de ellos, No se lo podemos quitar solo porque el hijo es el presidente de la República. ¿Y si el presidente no le quiere dar a los padres? Hay que sopesar ese tema”, dijo en entrevista con Exitosa.

Asimismo, el viceministro del Midis recordó que los padres del mandatario habían calificado para el programa Pensión 65 desde el 2013, de acuerdo con la calificación de las municipalidades correspondientes.

“La pensión que reciben los padres del señor Castillo viene del año 2012 o 2014 (de acuerdo con el Midis, desde el año 2013). En ese entonces, los calificaron las municipalidades correspondientes y Pensión 65. Los señores padres del presidente sí cumplían con los requisitos, ahí no hay nada que discutir ”, aseveró.

