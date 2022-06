Susel Paredes: “Jamás votaría por una lista encabezada por Gladys Echaíz, porque blinda personas”

La congresista no agrupada del Partido Morado Susel Paredes adelantó que no votaría por una lista a la Mesa Directiva del Congreso que esté liderada por la parlamentaria de Alianza por el Progreso Gladys Echaíz debido a sus votos ante denuncias constitucionales contra cuestionados ex altos funcionarios.

“Yo sí jamás votaría por una lista encabezada por Gladys Echaíz. Jamás. Porque permanentemente blinda a las personas que nosotros no las vamos a juzgar, sino el Poder Judicial y el Ministerio Público, cada uno según sus competencias. Blindar a semejantes personalidades comprometidas con la organización criminal de los Cuellos Blancos es inadmisible”, dijo Paredes en entrevista con Canal N.

La legisladora hace referencia a los votos en contra de la ex fiscal de la Nación sobre las acusaciones por antejuicio y juicio político contra el también extitular del Ministerio Público Pedro Chávarry.

PUEDES VER: Las cartas de APP para dirigir la próxima Mesa Directiva del Congreso

Echaíz de Núñez también se opuso a que sea investigado por la Fiscalía el ex fiscal supremo Tomás Gálvez, mientras que se abstuvo en los casos del ex juez supremo César Hinostroza y los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez.

La legisladora del Partido Morado no descartó apoyar una propuesta liderada por el también apepista Roberto Chiabra: “Tendríamos que ver quién lo acompaña. Prefiero al señor (Héctor) Acuña. Por él sí votaría, pero eso es un tema personal”.

Tampoco negó ni afirmó respaldar una lista con integrantes de Perú Libre: “Tenemos al Bloque Magisterial, Perú Democrático, varios. Dentro del propio Perú Libre yo considero que hay dos personas muy valiosas que son dos jóvenes, Silvana Robles y Alex Flores. Son personas de izquierdas radicales, pero muy rectas y derechas en su conducta política”.