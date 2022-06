Pedro Castillo pide hacer frente al autoritarismo, la corrupción y “otros grupos antidemocráticos”

El presidente de la República, Pedro Castillo, hizo un llamado a los participantes de la Cumbre de las Américas de este año a preservar las democracias ante el avance de “impulsos autoritarios y la corrupción institucionalizada”.

Durante su intervención en la Segunda Sesión Plenaria de Líderes, Castillo Terrones aseguró que lidera un “Gobierno democrático, surgido de las urnas por la voluntad mayoritaria del pueblo peruano”. Aseveró que su gestión es “absolutamente respetuosa de las libertades ciudadanas, de las instituciones y del Estado de derecho”.

“Lo hemos demostrado cabalmente en los meses que llevamos al frente de la conducción del país. Por eso, me permito llamar la atención sobre la urgencia de preservar nuestras democracias frente a las amenazas que suponen los impulsos autoritarios, la corrupción institucionalizada y otros grupos antidemocráticos, así como el impacto del crimen organizado en el hemisferio, tal como lo establece la carta democrática interamericana”, dijo el mandatario.

“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus Gobiernos, la obligación de promoverla y defenderla. En el Perú, hace más de 20 años recuperamos nuestra democracia y estamos decididos a seguir trabajando para consolidarla y generar cada vez mayor bienestar a nuestro pueblo. Todas estas preocupaciones, entre varias otras, se vienen reflejadas en la agenda de esta cumbre y serán también motivo de la deliberación de nuestros países en la máxima asamblea general de la Organización de los Estados Americanos que tendremos el honor de acogerlos en el Perú en el mes de octubre”, agregó Pedro Castillo.

Pedro Castillo pidió reprogramar declaración ante la Fiscalía

Este viernes 10, Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, remitió un oficio a la Fiscalía de la Nación en el que se solicita la reprogramación de la declaración del mandatario, prevista para este lunes 13 de junio.

En diálogo con La República, sostuvo que el requerimiento obedece a que se tiene programada una audiencia de tutela de derechos para el 15 de junio; es decir, dos días después de la citación de Castillo Terrones.

“En la tutela se va a definir si la investigación se mantiene en pie o no, si es inconstitucional o no. Si se estimara que es inconstitucional, al darnos la razón en la tutela, ya no habría ninguna citación ni diligencia pendiente para el presidente”, dijo la defensa legal del jefe de Estado.