¿Cuál es el escenario para María del Carmen Alva tras la denuncia penal en su contra por sedición?

El pasado miércoles 8 de junio, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, fue denuncia penalmente ante el Ministerio Público por el presunto delito de sedición. El ciudadano César Leandro presentó una acusación tras la difusión de los audios filtrados en el que se la escucha a la accionpopulista referirse a un posible golpe de Estado en contra del presidente de la República, Pedro Castillo.

Ahora, dependerá de la Fiscalía de la Nación si admite a trámite y decide abrir una investigación preliminar contra Alva Prieto o, por el contrario, considera innecesario la apertura de indagaciones para determinar si hay elementos para llevar a cabo la denuncia contra la presidenta del Parlamento.

En ese sentido, ¿qué escenarios le espera a la congresista de Acción Popular tras la demanda penal en su contra por el presunto delito de sedición?

Al respecto, el abogado penalista Claudio Cajina comentó a La República que en el caso el Ministerio Público decida abrir investigación preliminar, esta procedería como cualquier otra diligencia. Explicó que la Fiscalía citaría a María del Carmen Alva para que dé sus descargos.

Asimismo, indicó que probablemente el fiscal requiera que se identifiquen a los interlocutores en la conversación y que, a partir de ello, llegue a algunas conclusiones.

“El proceso penal está divido en una primera etapa, que es la investigación preliminar. Después, hay una investigación preparatoria. Luego de estas dos etapas, si el fiscal considera que tiene elementos para acusar, presenta su acusación ”, señaló el letrado a este diario.

El especialista en derecho penal recordó que los congresistas ya no están revestidos con la inmunidad parlamentaria. En ese sentido, señaló que no existe ninguna restricción para que los legisladores sean investigados por el Ministerio Público o, posteriormente, acusados.

“Hoy en día los congresistas no tienen las garantías o las protecciones que tenían antes y, por lo tanto, no hay necesidad de pedir ningún levantamiento de inmunidad o algo por el estilo. Simplemente, la acusación se tramita como tal”, dijo.

Del mismo modo, Claudio Cajina aclaró que no porque María del Carmen sea la presidenta del Congreso esté exenta de ser investigada. “El hecho de que presida el Parlamento no le da una condición distinta a otro legislador”, indicó a este diario.

María del Carmen Alva: ¿se admitirá a trámite la denuncia por sedición contra la presidenta del Poder Legislativo?

Para el abogado penalista Luis Lama Puccio, no existen los elementos suficientes para que la Fiscalía abra una investigación preliminar contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. A consideración del letrado, la accionpopulista no puede ser denuncia por dar una opinión.

“Eso es una decisión que tiene que tomar la Fiscalía. Cuando se apertura una investigación preliminar tiene que ver un sustrato. No es así de recurrir a presentar una denuncia y abrir una investigación, no. Pero eso es una decisión que tendrá que tomarla el Ministerio Público ”, indicó a La República.

En la misma línea, pero con distinto matiz, Claudio Cajina consideró que la denuncia formulada por el ciudadano no configura argumentos sólidos como para que se admita a trámite. No obstante, señaló que, por transparencia, la Fiscalía debe iniciar una investigación sobre el caso.