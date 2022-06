RMP: “El breve expresidente Merino va a ser liberado de toda responsabilidad”

Rosa María Palacios advirtió que el expresidente de facto Manuel Merino de Lama sería exculpado hoy, 10 de junio, en el Congreso de la República de toda responsabilidad de los dramáticos hechos en las marchas del 14 de noviembre del 2020, que terminaron con la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado; y más de 70 heridos.

En este sentido, recordó que la ahora exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos solicitó al Parlamento, a través de una acusación constitucional, comenzar el proceso de antejuicio para poder juzgar en el Poder Judicial a aquellos funcionarios públicos aforados; es decir, autoridades protegidas por el artículo 99 de la Constitución. Esto —aclaró Palacios— no significa que el Legislativo tiene condición de juzgar, sino que debe determinar si existen las condiciones para que estas personas sean procesadas y, de ser el caso, sentenciadas.

Con la llegada del nuevo Congreso, RMP explicó que se otorgó al integrante de la bancada de Avanza País y miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Alejandro Cavero, la función de redactar el informe sobre el caso de Manuel Merino de Lama, que también comprende al ex primer ministro Ántero Flores-Aráoz y al exministro Gastón Rodríguez.

“El señor Cavero ha decidido que Merino no ha hecho nada, que Ántero Flores no ha hecho nada y que Gastón Rodríguez tampoco hizo nada (...) Todas esas personas, heridos y fallecidos, fueron atacados por una fuerza interplanetaria, probablemente. Nadie sabe cómo. La Policía no fue, eso lo tiene clarísimo”, ironizó.

Según las conclusiones del informe final de la denuncia constitucional Nº 132, “no existe evidencia que demuestre que las órdenes impartidas a los efectos de la PNP hayan sido de actuar con una fuerza excesiva ni de reprimir a los manifestantes de manera desproporcionada”. Cavero también sostiene que “no se ha encontrado medio probatorio alguno que vincule a los imputados a un proceder indebido por parte de los efectivos policiales durante las manifestaciones”.

Palacios insistió en que sí hubo heridos de gravedad y que hay evidencia contundente de la fuerza desproporcionada de la PNP contra los manifestantes.

Aunque Alejandro Cavero concluye que no hubo órdenes de represión; líneas más abajo sustenta que “no existe evidencia concluyente que demuestre que las lesiones sufridas por los manifestantes fueran producidas por la PNP”.

De acuerdo a su investigación, las heridas fueron producidas por elementos que no son utilizados ni fueron entregados a los efectivos policiales, por lo que Manuel Merino de Lama, Antero Florez-Araoz y Gastón Rodríguez no podrían ser responsables.

“Tenemos imágenes. Una noche que ha sido analizada por la prensa, por peritos criminalistas a detalle. Los cuerpos de los jóvenes muertos estaban perforados porque habían sido impactados con canicas que entraban en racimo. Los disparos están documentados (...) Esta no fue una marchita, fue muchísima gente al Centro de Lima y se dio la orden a la Policía de reprimirlos, la represión fue enorme. La PNP cumplió con las órdenes con lo que tenía a la mano, que hayan desaparecido las pruebas después no significa que no ocurrió”, alegó RMP.

Para la conductora de “Sin guion”, es una vergüenza que el Legislativo haya escogido a un parlamentario joven como Alejandro Cavero “para lavarle la cara” a los responsables de la muerte de Inti y Bryan. Pese a que el parlamentario de Avanza País se ha defendido diciendo que él “no hace lo que es popular; sino lo que es correcto”, la letrada afirmó que el informe es desacertado.

De concretarse el blindaje, las familias de las víctimas del 14N deberán esperar tres años para continuar el proceso judicial. La abogada refirió que la protección para Merino de Lama, Florez-Aráoz y Rodríguez solo dura cinco años y en el 2025 el crimen perpetrado todavía no habrá prescrito.

“El breve expresidente Merino va a ser liberado de toda responsabilidad (...) La protección, el blindaje que le van a dar a Merino está cantado, vamos a ver quiénes son”, comentó.