Edward Málaga sobre informe de Cavero: “No debería estar culpando ni exculpando”

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Edward Málaga Trillo congresista del Partido Morado sobre el informe de Alejandro Cavero, el cual pretende liberar al expresidente de facto Manuel Merino, el exprimer ministro Antero Flore-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes perdieron la vida durante las marchas del 14 de noviembre del 2020.

- Usted ha dicho que el informe de Cavero no es exacto y no cuenta nada de los hechos del 14 de noviembre. ¿Qué es lo que ha omitido su colega?

No quisiera centrarme en los hechos porque se están discutiendo mucho ya en medios y redes. Podemos discutir y podemos dejar en claro que el trabajo debió ser mucho más exhaustivo y meticuloso. Pero lo que a mí me parece más importante es el asunto de fondo, ¿cuál es el objetivo de un informe presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? No es exculpar o culpar a la persona acusada. No se trata de decir si hay evidencia para decir si son culpables o decir que no hay evidencia y ese es el tenor que yo veo en el informe.

En una situación de este tipo, el Congreso no determina si hay indicios de culpabilidad, si hay indicios que ameriten la denuncia de la fiscal; sino que ve si hay indicios de posible responsabilidad, de un vínculo, de una asociación entre la persona acusada y los hechos. La función del Congreso no es exculpar, la función es levantar la inmunidad, levantar el fuero para que puedan ser investigados. Este informe no debería estar culpando ni exculpando, debería decir que dada la gravedad del asunto (se tiene que investigar). El efecto que se produce finalmente es de bloquear el acceso a la justicia.

- ¿Por qué cree que no se levanta la inmunidad al expresidente Manuel Merino, el exprimer ministro Antero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez?

Es una hipótesis porque no tengo las pruebas, hay un sesgo político y esto lo venimos viendo con el excontralor de la República, la fiscal de la Nación, el Congreso se portó de la misma manera. Me parecería importante considerar el conflicto de intereses. Si has adelanto juicio a través de muchas entrevistas, entonces quizás no eres la persona más adecuada para llevar a cabo una investigación. Tenemos que ser más cuidadosos. No hablaría de un vicio, pero sí de un grave problema.

- Para el paquete de normas para los cambios de los 53 artículos, una de las personas que consultan es al exprimer ministro Antero Flores- Aráoz. Por un lado, lo salvan, pero en la Comisión de Constitución lo consideran un experto. ¿Por qué pasa eso?

Por eso hablo de sesgo político porque se nota que hay una esfera de poder que trascienden a la actividad del Congreso. Pruebas no tenemos, pero son los indicios que menciones los que nos dicen que no es un trabajo neutral, objetivo; sino que tiene una intencionalidad.

- ¿Qué le diría a los padres de Inti Sotelo y Bryan Pintado que ven cómo se está intentando salvar a los responsables políticos de la tragedia del 14 de noviembre?

Les diría que no nos vean como un poder del Estado que es ajeno, enemigo. Que sepan que hay personas que todavía creemos en la integridad, que respetamos mucho su duelo y que vamos a seguir insistiendo en poder ayudar. Tienen el apoyo de muchos despachos congresales.

Hoy se debería haber votado si se archivaba o no se archivaba este informe, pero no ocurrió porque no había quórum en la comisión y ahora se hará el martes. Independientemente de lo que pase ese día, todavía hay una instancia más.

Si se archiva la denuncia, que parecería ser el caso, todavía tiene que pasar por la Comisión Permanente y ese es otro partido porque son quienes admitieron inicialmente a trámite esta denuncia contra Merino. Finalmente, si eso no funciona y terminan blindándolo, me parece que aún queda una acción judicial desde el lado de las víctimas.