Ruth Luque sobre Juan Silva: “Es grave que un alto funcionario involucrado en corrupción eluda a la justicia”

La vocera de Cambio Democrático, Ruth Luque, se refirió al caso del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. En ese sentido, consideró “grave” que un alto funcionario involucrado en temas de corrupción eluda a la justicia. Luque indicó que la condición de prófugo que mantiene actualmente Silva genera una “sensación de impunidad”.

“ Nos parece grave que un alto funcionario que esté involucrado en actos de corrupción eluda a la justicia . Así ha sucedido con Hinostroza. Recordarán que hasta ahora no puede venir al país. Y esto es lamentable, porque creo que concretiza una historia nefasta de elusión, de evasión hacia nuestra justicia y crea esta sensación de impunidad”, dijo para canal N.

Asimismo, consideró que existe un clima de desconfianza al tener a funcionarios cercanos al círculo del presidente de la República, Pedro Castillo, relacionados con actos de corrupción.

“El hecho de que estén involucradas personas cercanas al círculo del presidente de la República creo que eso sí genera un clima de desconfianza y es algo que el Ministerio Público tiene que investigar. Por eso, es que nosotros, como bancada, hemos estado exhortando, insistiendo en la importancia de que esta investigación salga adelante y no esté cercana hacia intereses políticos”, agregó.

Ruth Luque sobre informe que blinda a Merino: “Hay que reflexionar si el Congreso debe habilitar casos de altos funcionarios”

Por otro lado, la congresista de Cambio Democrático se refirió al informe del congresista Alejandro Cavero sobre la responsabilidad del expresidente de facto Manuel Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, durante las protestas del 14 de noviembre, en contra del golpe de Estado.

“ Es un reflejo de un blindaje que se viene . Creo que todo lo que se ha manifestado durante campaña en su momento, algunos que son congresistas que dijeron que no se iban a prestar a la impunidad, que iban a dar paso a la justicia, vemos cómo de pronto un informe pretender investigar y corroborar mejor que el Ministerio Público. Cuando en realidad, en este momento, debería haberse habilitado el Ministerio Público para que altos, como el señor Merino, que algunos de los colegas no quieren que ni siquiera le digamos que es un presidente ilegítimo, respondan a la justicia”, aseveró.

Luque cuestionó la función del Parlamento y se preguntó si era viable que siga siendo el Congreso el que tenga que habilitar los casos de altos funcionarios presentados por la Fiscalía.