RMP sobre el Gobierno: “Me organizo un feriado para no declarar”

Tras no conocerse al paradero del extitular de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, el Ministerio del Interior (Mininter) decidió incluirlo en el Programa de Recompensas con un monto que asciende a S/ 50.000. Rosa María Palacios recordó que Silva Villegas es investigado por el presunto delito de organización criminal.

Pero no es el único personaje cercano al presidente de la República, Pedro Castillo, que está incluido en esta lista. Por el paradero del exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco se ofrece S/ 30.000. En tanto, por el sobrino del jefe de Estado, Fray Vásquez, se ha dispuesto la cantidad de S/ 15.000.

“Es la mitad de lo que recibió (Silva) en el primer maletín, S/ 50.000 de recompensa (...) La Policía le echa la culpa al Ministerio Público y el Ministerio Público le echa la culpa a la Policía. Queda claro que a la Policía se le perdió (Juan Silva)”, indicó.

PUEDES VER: Juan Silva: Fiscalía indaga fuga de exministro de Transportes

De acuerdo al reporte de la Fiscalía de la Nación, se solicitó a la Policía Nacional del Perú, el último 27 de mayo, la videovigilancia del exministro. La PNP asegura que desconoce el paradero de Silva Villegas desde ese entonces. Sin embargo, el extitular del MTC acudió a dar su declaración ante el Ministerio Público y el 1 de junio ofreció entrevistas a dos medios locales.

Hasta el momento, Juan Silva Villegas no habría dejado el territorio peruano, según Migraciones. El hecho ha sido confirmado por el abogado del exministro, Alfredo Yalán, quien ha asegurado que su patrocinado está “a buen recaudo”.

“Cuando dije que se encuentra a buen recaudo es porque está en el Perú. En un país donde aparentemente nos estamos guiando por un Estado constitucional, democrático y social, orientado al bien común donde gobiernan las leyes y no los hombres. Él está acá en el Perú, no se ha fugado. Podría asilarse (en una embajada), es una posibilidad, la otra es que podría ponerse a derecha”, dijo el letrado en RPP.

RMP explicó que Juan Silva no podría asilarse en una embajada porque esto no aplica para delitos comunes. “Yo le recomendaría al señor Silva que cambie de abogado”, precisó.

Por otro lado, recordó que, este lunes 13 de junio, Castillo Terrones deberá presentarse ante la Fiscalía para responder por el caso Puente Tarata III. No obstante, el Gobierno trataría de distraer a la población, según la conductora de “Sin guion”, declarando feriado por el Perú-Australia por el repechaje.

Alejandro Salas, ministro de Cultura, informó que el Consejo de Ministros estaría evaluando esta medida. “Lo vamos a evaluar mañana (hoy), pero estoy seguro de que existirá consenso”, informó a Radio Nacional.

PUEDES VER: Pedro Castillo pide considerar al Perú como aliado en la región

“Si es feriado a partir de las 12 del día, vamos a tener que reprogramar la citación del señor presidente. Imagínense si gana Perú, ya nos olvidamos del tema, será para después. Espero que en el Gobierno entiendan que no somos sonsos. Partido o no partido, el señor presidente está citado el lunes. Me organizo un feriado para no declarar porque me están imputando ser jefe de una organización criminal”, criticó.