OSCE: descifrando al Club del Tarot

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Christopher Acosta sobre el caso de manipulación de licitaciones estatales en la OSCE. El periodista señaló que este domingo se revelará nueva información del Club del Tarot.

— ¿Por qué es importante conocer cómo funciona este mecanismo? ¿Cómo fue el trabajo periodístico?

Creo que ha sido uno de los casos que más nos ha retado al grupo periodístico de Latina porque es un caso técnico, tiene mucho componente de informática, y hay un reto mayor, que es presentarlo de tal manera que sea entendible por la población, por el televidente, desde el abogado hasta la ama de casa, el joven.

La historia trata de un joven de 23 años que hace todo un recorrido por el Estado contando una historia que parece salida de Netflix. Va y le cuenta a diversas autoridades que opera un sistema llamado Tarot que le permite ver en tiempo real las propuestas reservadas de empresas en el Sistema Electrónico de Adquisiciones del Estado (Sease) ¿Para qué? Comercializando esa información, una empresa, a última hora, en un concurso público podía presentar una propuesta más barata y, por tanto, ganar. Recordemos que, para el Estado, siempre es importante comprar más barato. La oferta ganadora de un concurso público siempre será la más barata.

A eso se dedicaba este joven, a espiar de manera informática el Sistema Electrónico de Adquisiciones del Estado. En el recorrido de este informante, sin abogado y solo provisto de su computadora y celular, visita una serie de instancias estatales. Va primero a la Procuraduría Anticorrupción un 1 de abril, se entrevista con funcionarios, cuenta la historia. Vuelve a ir y la Procuraduría se da cuenta de que tiene cosas muy interesantes y deciden trasladar al informante, el 4 de abril, en vehículo oficial a la Coordinación de Fiscalías Anticorrupción, al despacho del doctor Omar Tello. Lo escucha con mucha curiosidad y asombro, se lo traslada a la fiscal Mónica Silva y, a su vez, lo trasladó al fiscal adjunto Renzo Huamán. En todas estas instancias, el joven cuenta la historia, pero siente que no se le brinda la real importancia. Él se siente defraudado. Para decirlo en buen cristiano, siente que lo están peloteando.

— ¿Qué pasó después?

El informante fuga del país porque las personas que denunció empiezan a enterarse de que está declarando a la Fiscalía. Fuera del país, él me contacta, me cuenta esta historia increíble. Me vuela la cabeza porque era una historia que nunca habíamos visto y, desde ese momento hasta la salida del informe, transcurren cinco semanas, en las que hemos ido corroborando cada una de sus historias. Nos ha provisto de información importante (…). El periodismo no solamente escucha, sino que tiene que corroborar antes de publicar, y aquí ha habido un trabajo de corroboración porque lo que ha dicho esta persona es muy grave.

— El joven ha tenido vasos comunicantes con la OSCE. No es que él ha hackeado el sistema. Tenía personas que trabajaban en la OSCE que han sido parte del Club del Tarot. Tras al allanamiento a esta institución, ¿qué otras cosas se puede saber del caso?

La Fiscalía interviene la OSCE solo después de la emisión del informe. Había guardado la historia por dos meses en sus archivos, en el despacho del fiscal, lugar donde el informante entrega su computadora con la información que el programa ha revelado. Lo ideal hubiera sido que la Fiscalía abra inmediatamente una carpeta para este caso.

Nuestras fuentes nos cuentan que han levantado información no solamente de estos 30 procesos de contrataciones, de los cuales hay evidencias de que han sido espiados. Nosotros le proveímos esa lista de 30 procesos a la Fiscalía. Acá no ha habido hackeo, lo que ha habido es un espionaje informático que ha permitido que personas externas a la institución puedan mirar lo que solo pueden ver los funcionarios.

— ¿Qué es lo que sigue?

Estamos trabajando para una segunda parte este domingo. Vamos a revelar algunos nombres nuevos. La primera entrega fue básicamente explicar cómo funcionaba el sistema. Ahora vamos a revelar nuevos casos de nuevas empresas y en nuevas instituciones.