Ministro del Interior señala que se avisó a Interpol por prófugo Juan Silva

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, deslindó responsabilidad de su sector ante una posible fuga del extitular de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, sobre quien pesa una orden de detención preliminar e impedimento de salida del país. Senmache refirió que ya se emitió un aviso a Interpol y que Silva no podrá escapar por los controles migratorios formales.

“Se ha dado cuenta a Interpol para que se dé la alerta internacional en caso esta persona haya salido, teniendo en cuenta que podemos controlar todos los espacios migratorios formales, para que no suceda como con el exmagistrado Hinostroza, que salió por un lugar formal (Tumbes)”, declaró Senmache.

No obstante, el ministro del Interior no descartó que Silva pueda eludir la justicia por algún espacio no controlado por el Estado. “No podemos controlar todo el litoral peruano”, dijo Senmache, quien llegó este jueves a Atico (Arequipa), para abordar el conflicto entre mineros que dejó 14 fallecidos.

Senmache, asimismo, descartó que vaya a renunciar, tal como pidieron algunos sectores luego de que Silva pasara a la clandestinidad. Vale recordar que Silva es investigado por integrar una presunta mafia que favorecía a empresas con adjudicaciones de obras.

Además, el ministro del Interior descartó responsabilidad de la Policía, indicando que si bien las medidas coercitivas contra Silva fueron aprobadas por el Poder Judicial el 4 de junio, recién estas se notificaron el 6 de junio a la Policía.