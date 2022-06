Martín Vizcarra: “Cumplo con todas las reglas de conducta, soy respetuoso de la justicia”

Audiencia. Martín Vizcarra, exgobernante de la República, aseguró que viene cumpliendo “todas las reglas de conducta” que le impuso el Poder Judicial por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En ese sentido, rechazó la solicitud de apercibimiento del Ministerio Público por haber incumplido una de las indicaciones; asimismo, manifestó que dicha falta correspondería al fiscal Germán Juárez Atoche, encargado de llevar su caso en la institución.

“A mí me dan una responsabilidad que es del fiscal Juárez Atoche que dio detalles de la investigación. Él ha dicho en qué situación se encuentra. Es él quien ha dado los nombres de los colaboradores eficaces. Yo nunca me he referido al contenido de la investigación. El contenido se sabe de boca el fiscal Germán Juárez Atoche , diciendo que incluso me voy a la cárcel cuando estamos en una investigación preliminar”, dijo Vizcarra durante una audiencia judicial este jueves 9 de junio.

En otro momento, Martín Vizcarra se dirigió a la jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Margarita Salcedo, a quien le mencionó que él no habla de la investigación de la Fiscalía y que tiene “mucho cuidado” cuando brinda declaraciones a los medios.

“Yo no puedo opinar sobre la investigación. Yo cumplo con todas las reglas de conducta. Estoy cumpliendo estrictamente porque soy respetuoso del sistema de justicia . Nunca me he referido al contenido y eso puede quedar clarísimo si revisa mis declaraciones. Quisiera que usted (jueza) obre como debe ser con absoluta justicia y no tome este pedido de la Fiscalía porque no se ajusta a los hechos reales de la investigación”, expresó.

Cabe resaltar que esta audiencia es un llamado de atención del Poder Judicial contra el exmandatario por dar entrevistas a CNN y Radio Exitosa a inicio de este año. Del mismo modo, por haberse pronunciado a través de sus tuits sobre el caso por el que se le investiga.

Para la Fiscalía, Martín Vizcarra incumplió las reglas de conducta emitidas el último 18 de marzo del 2021.