Héctor Valer acusa a Rafael López Aliaga de estar detrás de su detención: “No se le cura la herida”

Héctor Valer, extitular del Consejo de Ministros, acusó a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, de estar detrás de su detención, producida el último lunes, por la División de la Policía Judicial de Pucallpa tras ser acusado por el presunto delito de contaminación ambiental en dicha región.

Durante una conferencia de prensa en los exteriores del Congreso, Héctor Valer aseguró que el fiscal que ordenó su detención “tiene mucha relación” con Renovación Popular. Del mismo modo, mencionó que sus abogados averiguaron que el magistrado cuenta con familiares que son militantes en el partido de Rafael López Aliaga.

“Qué casualidad para este señor fiscal pueda pedir aprehensión y pedir a un congresista que se declare reo contumaz, cuando él sabe que me pueden notificar en el Congreso y yo acudir de inmediato a una declaración; pero mis abogados de Pucallpa averiguaron rápidamente de que este señor tiene relación directa con Renovación Popular ”, expresó a los medios.

Por otro lado, el también congresista de Perú Democrático mencionó que su intención es aclarar a los medios los motivos de su detención en el Ministerio del Interior ya que, en su opinión, algunos dicen que cometió delitos y otros “que ya estaba su plaza solicitada por Renovación Popular” para el dirigente Frederick Klerk, quien viene como accesitario.

“Yo no creo que Frederick esté en esta turbulencia oscura para vacarme del Congreso de la República. Acá tienen que estar los líderes mayores. Lamentablemente, tengo que decir que acá está detrás mi querido hermano Rafael López Aliaga . Hasta ahora no se le cura la herida que le hemos abierto por no respetar el triunfo de la segunda vuelta de Pedro Castillo”, acotó Valer.

Seguidamente, el legislador mencionó que su único delito fue no estar de acuerdo con la posición de Renovación Popular de “no aceptar la derrota” en las últimas elecciones presidenciales.