Bermejo sobre Congreso: “No puede ser conducido por gente que tiene vocación de tumbarse al Gobierno”

El congresista de Perú Democrático Guillermo Bermejo reveló que mantuvo conversaciones con el presidente de la República, Pedro Castillo, para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Sin embargo, el exoficialista declinó a la propuesta por tener un proceso en su contra.

“Yo tenía un juicio el año pasado y me parecía un error. No podía caer yo en un personalismo, en un deseo individual. (¿Se lo ha ofrecido?) Lo hemos conversado en algún momento, el año pasado, en medio de unas crisis lo hemos conversado. Yo le decía: ‘Cuando acabe mi juicio lo podemos evaluar, mientras yo tenga un juicio no, porque eso lo va a salpicar a usted’. Hay que ser responsable con el país”, dijo en una entrevista con Epicentro TV.

Tras ser absuelto en el proceso judicial, Bermejo no descartó la idea de asumir el premierato. “Yo siempre estoy a disposición de lo que me pida el país”. No obstante, advirtió que no hay condiciones.

PUEDES VER: Guillermo Bermejo revela que Pedro Castillo le ofreció ser presidente del Consejo de Ministros en 2021

En otro momento, criticó a sus compañeros del Congreso. Bermejo sostuvo que desde hace semanas la premisa de que se vayan todos ha tomado fuerza, sobre todo en el sector de la derecha peruana. Sin embargo, alegó que ahora algunos congresistas han efectuado reformas constitucionales para asegurar sus curules y, posteriormente, reelegirse mediante la aprobación de la bicameralidad.

“Es un doble discurso. La gente sana y buena de este país, que está harta de todo, termina jugando para ese sector que quiere sacar al presidente para quedarse ellos en el poder. Lo hemos visto en los audios de esta semana (...) La conducción de una institución tan importante como el Legislativo no puede ser conducido por gente que tiene la vocación de tumbarse al Gobierno”, criticó.

Asimismo, el excongresista de Perú Libre se refirió a las declaraciones de Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular, a un año de su derrota ante Pedro Castillo en las elecciones 2021, ha anunciado que está a favor del adelanto de elecciones si el Parlamento no logra vacar al jefe de Estado.

PUEDES VER: Bermejo presenta acusación constitucional contra Alva por audios sobre Castillo

Ante ello, Guillermo Bermejo pidió “dejar de mentir a la población”. Según su perspectiva, no es cierto que el Congreso pueda convocar a comicios generales.

Para el legislador, la solución a esta crisis está en la elección de una nueva Mesa Directiva del Parlamento, actualmente liderada por la acciopopulista María del Carmen Alva. Agregó que su reemplazo debe tener “espíritu más democrático” para que pueda dirigir correctamente el Congreso.