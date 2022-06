Víctor Cutipa tras integrar Perú Bicentenario: “Queremos mejorar la imagen del Congreso”

El experulibrista y nuevo integrante de la bancada Perú Bicentenario Víctor Cutipa se refirió a la formación de esta nueva agrupación en el Congreso de la República. El parlamentario sostuvo que la decisión de sus correligionarios se debe a que tienen “coincidencias políticas y de pensamiento”.

“El naciente grupo parlamentario se consolida porque dentro de este nuevo grupo tenemos coincidencias políticas y de pensamientos. Si hacemos una revisión de la forma en que se ha venido votando en el Parlamento, también coincidimos en los votos. Es por eso que los cinco parlamentarios que conformamos Perú Bicentenario hemos tomado la decisión de constituir este grupo político”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, comentó que este 8 de junio presentaron su solicitud al Legislativo y señaló que el objetivo de esta nueva bancada es “mejorar la imagen del Congreso”.

“Hoy se ha ingresado la solicitud al Congreso para que se nos considere como tal y a partir de ahí trabajar como un grupo, pero con la intención de construir unidad. Y queremos mejorar la imagen del Congreso, que no está muy bien vista en la actualidad. (…) Nosotros queremos tener una imagen más objetiva”, puntualizó el legislador.

Al ser consultado sobre si su salida se debe a la imposición de votos por parte del secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el congresista aclaró que no se debe a ello.

“Dentro de la bancada he votado muchas veces diferente a ellos. Soy de los que considera que no se debe aceptar que sea la bancada quien decida cómo debe ser el voto. En lo personal, he votado de acuerdo a mi conciencia (…). Nunca se me ha impuesto un sentido en la votación”, indicó al medio.

Además, sostuvo que la intención de esta nueva bancada parlamentaria es “apoyar en la gobernabilidad”.

“Queremos que el Congreso y el Ejecutivo miren en la misma dirección. Ya basta de este enfrentamiento (…), que nada bueno trae”, agregó.

Cutipa: “Pedro Castillo no debe ser investigado”

El congresista Víctor Cutipa también se refirió a la actual situación del presidente Pedro Castillo: el fiscal de la nación decidió incorporarlo en un una investigación preliminar. También sostuvo que “el Ministerio Público debe respetar lo que está escrito (en la Constitución)”.

“Yo he sostenido que al presidente no se le puede investigar. El presidente tiene que defenderse. Lo que están planteando en varios medios de comunicación y algunos congresistas es que le estuvieran proponiendo al presidente que no se defienda cuando la defensa es un derecho natural e inherente al ser humano. El presidente no se está negando a ser investigado, pero debe ser dentro del marco constitucional y del marco jurídico”, manifestó.

“Estaría afirmando algo que dentro de un proceso de investigación tendría que determinarse. Las decisiones se toman al final de un proceso judicial y no al inicio”, señaló.

En cuanto al pedido de detención preliminar contra el exministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva, el congresista indicó que “la Policía tiene que hacer su trabajo y ubicarlo”.

“Tendrá que tomar su decisión el exministro si se pone a derecho, o en todo caso la Policía tendrá que ubicarlo, detenerlo y ponerlo a disposición”, comentó.