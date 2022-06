RMP: “Pollitos en fuga; los sobrinos, Pacheco y ahora Juan Silva”

El paradero de Juan Silva es desconocido luego de que la Fiscalía de la Nación pidiera al Ministerio del Interior la “captura inmediata” del exministro de Transportes y Comunicaciones. Rosa María Palacios insistió en que Silva debe responder a la justicia por haber recibido 100.000 dólares por dirigir contratos de obras públicas a favor de empresas chinas.

Según informe de Migraciones, Silva Villegas no ha registrado salida por ninguno de los puestos de control migratorios o fronterizos. La conductora de “Sin guion” recalcó que, el pasado sábado 2 de junio, el extitular del MTC ya tenía impedimento de salida del país.

“Pollitos en fuga; los sobrinos fugados, Bruno Pacheco y ahora el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva”, indicó.

Ante ello, Dimitri Senmache, ministro del Interior, alegó que él no puede saberlo todo.

“Me llaman a mi oficina y me dicen que acaban de recibir la información de que a Juan Silva le han dado una orden de captura. Sobre eso, llamo al superintendente de Migraciones y le digo ‘esta es la información que tengo, toma la acción pertinente para que esta persona no pueda salir’”, dijo en RPP.

No obstante, Palacios aseguró que Senmache habría dado dicha orden recién ayer, 7 de junio. A su turno, el abogado de Juan Silva, Alfredo Yalán, precisó que su patrocinado no se ha fugado, sino que está “a buen recaudo”.

“Para el señor Yalán, fugarse implica salir del territorio. No, señor. Estar prófugo significa no presentarse en el lugar donde se te requiere (...) ¿Cómo lo vas a poner a buen recaudo si no sabías que venían por él?”, cuestionó la letrada.

Lo más grave, según RMP, es el comunicado del Ministerio Público. En la misiva, la institución estatal recalca que ya se había pedido a la Policía Nacional del Perú (PNP) la videovigilancia de Silva Villegas desde el 27 de mayo.

En tanto, a quien sí capturó la PNP fue al congresista y ex primer ministro, Héctor Valer, por tener una requisitoria por el presunto delito de contaminación ambiental.

RMP sostuvo que Valer Pinto fue detenido cuando se encontraba visitando al ministro del Interior, Dimitri Senmache, quien no tuvo otra opción que entregarlo a los efectivos policiales.

La razón de su captura - continuó - es que el parlamentario de Perú Democrático no se presentó a los requerimientos del Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Uno fugado y el otro preso. ¿No se dan cuenta del tamaño de la crisis? ¿En serio?”, cuestionó.