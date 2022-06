Cabrejos sobre Las Bambas: “La mediación no llega tarde, el pedido (del Gobierno) llega tarde”

El Gobierno de Pedro Castillo ha solicitado a la Iglesia Católica mediar en el conflicto de Las Bambas, que ya lleva más de 50 días de paralización en sus actividades. Augusto Álvarez Rodrich conversó con el monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, quien recalcó que el pedido del Ejecutivo aún no ha sido aceptado oficialmente.

En ese sentido, detalló que la nota de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana sostiene que para que exista una mediación auténtica, y finalmente exitosa, se requiere que todas las partes involucradas en el conflicto; es decir, el Gobierno, los comuneros y la empresa MMG Las Bambas, soliciten la intervención de la Iglesia Católica.

Ante esta premisa, Cabrejos cuestionó cuál es la intención de Pedro Castillo con este pedido, si una mediación o una simple participación de la Iglesia como oyente o veedor.

“Si es para acompañar un proceso, tiene poco sentido (la participación de la Iglesia). Lo digo fríamente y con el mejor aprecio. La Iglesia siempre está dispuesta a colaborar, participar para que los conflictos se solucionen, pero no se saca nada simplemente con acompañar un proceso”, indicó.

El arzobispo de Trujillo aclaró al conductor de LR+ que el pedido de Castillo Terrones no es del todo claro.

Agregó que, en el 2019, se logró tender puentes de diálogo en Las Bambas gracias a que la Conferencia Episcopal presidió una serie de reuniones entre el Gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra, la empresa y los comuneros.

AAR cuestionó al arzobispo Miguel Cabrejos si la Iglesia Católica aún puede confiar en el Gobierno luego del desaire que Pedro Castillo hacia el monseñor Pedro Barreto.

El representante de la Iglesia Católica alegó que, de aceptar el pedido del Ejecutivo, la Conferencia Episcopal tendrán un rol independiente; es decir, no representará a ninguna de las partes involucradas.

Asimismo, advirtió que hay una gran falla en los intentos de mesas de diálogos y es la falta de un quechuahablante. Cabrejos indicó que la Conferencia Episcopal, de llegar a ser la mediadora del conflicto, dispondrá de un obispo que hable quechua.

No obstante, a un día del nuevo diálogo, el Gobierno ha dispuesto incrementar el número de efectivos policiales en la zona del conflicto.

“La mediación no llega tarde, el pedido llega tarde. Poner policías, por la experiencia del 2019, no es la mejor receta, va a entorpecer más, va a haber más violencia y eso no es bueno”, aseguró.