Martín Vizcarra insiste en permisos para viajar a regiones hasta julio

La defensa del expresidente Martín Vizcarra solicitó este miércoles, nuevamente, permisos para salir de Lima y cumplir actividades en una serie de regiones con el fin de formar e inscribir su partido político Perú Primero. Ello en el marco de las restricciones que cumple el exmandatario por el caso Club de la Construcción.

Según acotó su abogado, Fernando Ugaz Zegarra, el pedido apunta a que Vizcarra pueda salir de su lugar de residencia en la capital hacia Junín y Arequipa (los días 11, 12, 14 y 15 de junio), Tacna y Moquegua (el 20 y 22 de junio) y San Martín (24 y 25 de julio) .

La solicitud se hizo ante la Tercera Sala de Apelaciones puesto que, en primera instancia, la jueza Margarita Salcedo rechazó el requerimiento alegando que no se cumplió con fundamentar la “indispensabilidad” para viajar a otras regiones.

“Se levantó el impedimento de salida del país, pero ello no tiene relación con que mi patrocinado viaje al interior. Se levantó esa medida porque cumplió con ello y se venció el plazo legal”, sostuvo Ugaz en audiencia. También resaltó que a otros actores políticos investigados como Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori sí se les ha permitido visitar otros departamentos para cumplir con tareas políticas.

Por su parte, la fiscal adjunta superior Nelly Tapia manifestó que “no viajar no le impide contactarse con otros miembros de su agrupación política” y, por lo tanto, no se afecta su derecho a la participación política . Resaltó además la decisión de primera instancia que determinó que dichos viajes no eran indispensables.

Al término de la sesión, Vizcarra intervino por videoconferencia para denunciar “un trato discriminatorio” en su contra. “Pido un trato igualitario como ciudadano y político. Soy líder de un partido en formación. Tenemos un plazo para presentar ante el JNE una serie de requisitos. Dos importantes: presentar al menos 26.000 afiliados en 20 regiones del país como minimo. Y en 66 provincias acreditar una organizacion formal con comités ejecutivos. Eso lo vienen realizando representantes del partido en todo el país, pero hay un liderazgo representado por mi persona. Cuando viajo se incrementa el respaldo al partido e incrementan los afiliados”, agregó.

El tribunal superior será el encargado de decidir próximamente si concede los permisos para viajar al interior del país o confirma el rechazo dictado en primera instancia.

Corrupción en Moquegua

El 16 de octubre de 2020, el fiscal Germán Juárez inició investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra y otros implicados por dos hechos específicos de corrupción: sobornos para la contratación y ejecución del proyecto Lomas de Ilo y el hospital regional de Moquegua. Ambas durante la gestión de Vizcarra como gobernador de dicha región .

De acuerdo con los avances del despacho de Juárez, Vizcarra recibió S/1.000.000 por parte del consorcio Obrainsa-Astaldi entre enero y abril de 2014, en dos pagos, a cambio de facilitar la buena pro a dicha empresa para el proyecto Lomas de Ilo, todavía inconcluso en la región actualmente.

Por el otro hecho, el expresidente habría solicitado un pago de S/1.300.000 a cambio de otorgar el visto bueno al consorcio ICCGSA- INCOT para ejecutar el hospital en Moquegua. En ambas obras hubo irregularidad y los casos se apoyan, en total, en la declaración de cinco colaboradores eficaces.