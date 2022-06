Keiko Fujimori: “No he sido presidenta todavía, no he sido alcaldesa ni ministra”

Este miércoles 8 de junio, en una visita proselitista en la ciudad de Chiclayo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no solo exigió la renuncia del presidente de la República, Pedro Castillo, también dejó abierta la posibilidad de ser candidata presidencial por cuarta vez.

Luego de la presentación de los candidatos regionales y municipales de su partido en la región Lambayeque, Keiko Fujimori enfatizó que durante 22 años ha sido investigada, incluso anotó que tras el último proceso electoral terminó con 50 denuncias.

PUEDES VER: Alertan que MPCH no cuenta con maquinaria para el funcionamiento de celdas transitorias

“Cuando sabíamos que me iban a detener, tanto en la primera, segunda y tercera vez, entonces fui y me entregué. Soy y me considero inocente”, expresó a los medios de comunicación.

La hija mayor de Alberto Fujimori deslizó una nueva postulación política. “No he sido presidenta todavía, no he sido alcaldesa ni ministra de Estado; sin embargo, hay una obsesión con nosotros. Dónde están las investigaciones contra los que sí han manejado presupuesto, como expresidentes y exalcaldesas. Creo que primero hay que hacer una reflexión”, remarcó.

Cuando la prensa le repreguntó si volverá a ser candidata, Fujimori respondió: “No sé qué va a pasar, quiero seguir construyendo democracia”.

El presidente Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Foto: composición de Jazmín Ceras/ La República

Críticas a Castillo

La excandidata fujimorista también arremetió contra el Gobierno de Pedro Castillo, de quien dijo no cumple con sus ofrecimientos de la campaña electoral, y le pidió que dé un paso al costado.

“Yo creo que el señor Pedro Castillo está haciendo un pésimo Gobierno, sobre todo las últimas malas decisiones. Por ejemplo, se intentó adquirir fertilizantes, pero el Perú no ha podido comprar el producto para los agricultores”, afirmó.

“Castillo ofreció fertilizantes gratuitos. Yo creo que esto va a generar una crisis alimentaria muy fuerte. Señor Castillo, si no tiene la capacidad para cumplir con su palabra —porque hasta ahora no ha hecho nada de lo que ofreció—, renuncie” , puntualizó.

Asimismo, solicitó al Parlamento generar los consensos para la vacancia presidencial; y, de no obtener los 87 votos, planteó elecciones generales.

Bicameralidad y reelección

Los cuestionamientos al mandatario continuaron por parte de la también investigada por el presunto delito de lavado de activos, cuando se refirió a la orden de detención del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

“Yo me pregunto, ¿dónde está el presidente de la República? La teoría del Ministerio Público es que todo esto involucra directamente a él (Castillo). Yo le diría: ‘Señor Castillo, no sea cobarde y dé la cara , enfrente usted a la prensa. Enfrente usted a la Justicia’. Quien se sabe inocente siempre enfrenta todo”, aseveró.

Finalmente, Keiko Fujimori sostuvo que está de acuerdo con el retorno de la bicameralidad en el Congreso y una reelección para congresistas y autoridades regionales y locales.