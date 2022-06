Juan Silva: PNP, Fiscalía, Migraciones y Mininter se pronunciaron sobre su orden de captura

Con paradero desconocido se encuentra el exministro Juan Silva, tras la orden de detención preliminar ordenada en su contra por la Corte Suprema a pedido de la Fiscalía de la Nación. El extitular del MTC habría logrado evadir el resguarlo policial que tenía desde el último viernes 4 de junio.

A raíz de esto, distintas instituciones emitieron comunicados en relación a la situación de Silva y descartaron que haya salido del territorio peruano. Además, pidieron celeridad para su captura. La investigación que se le sigue es por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado en el caso Puente Tarata III.

Fiscalía de la Nación

En un comunicado oficial, la Fiscalía de la Nación detalló cronológicamente las acciones que adoptó contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, el solicitar el 25 de mayo su orden de impedimento de salida del país y dos días después que la Policía le realice videovigilancia.

Asimsimo, precisaron que Silva acudió al despacho del Ministerio Público para rendir su declaración el último 27 de mayo. Tras ello, ocho días después, se debatió en una audiencia pública su impedimento de salida del país, la misma que fue aceptada el sábado 4 de junio.

La Fiscalía precisó que han solicitado a la Policía un informe de los últimos siete días del exministro, a fin de que se determine si se cumplieron debidamente las disposiciones impartidas por la Corte Suprema.

Ministerio Público sobre Juan Silva. Foto: Twitter

Policía Nacional del Perú

Por su lado, la PNP señaló que desde el 27 de mayo a las 10.59 p. m. —y siguiendo las disposiciones del Ministerio Público— recibieron el pedido de apoyo para realizar la medida de videovigilancia al exministro Juan Silva; sin embargo, la misma no pudo realizarse porque no lograron ubicarlo. Aclaran; no obstante, que siguieron intentando cumplir esta medida.

La entidad agregó que desde el 4 de junio se emitió la alerta a través de la División de Policía Judicial y Requisitorias de la DIRINCRI a nivel nacional, en coordinación con Migraciones, para impedir su posible salida del país.

Con respecto a la orden de detención, la Policía Nacional del Perú indicó que, una vez que esta fue dictada, se dispuso a todas las unidades especializadas de la PNP a nivel nacional para la identificación, ubicación y captura del extitular del MTC.

Policía Nacional del Perú sobre Juan Silva. Foto: Twitter

Migraciones

Desde Migraciones no emitieron un comunicado oficial; sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, aseguraron que Juan Silva no ha registrado salida por ninguno de sus puestos de control migratorios o fronterizos.

Enfatizaron que el impedimiento de salida contra el exministro se encuentra en todos sus sistemas, desde la semana pasada, cuando registraron una alerta informativa.

Migraciones sobre detención preliminar de Juan Silva. Foto: Twitter

Ministerio del Interior

El lider de la cartera del Mininter, Dimitri Senmache, también se pronunció al respecto del caso Juan Silva y señaló que la institución que dirige tiene “instrucciones claras de redoblar los esfuerzos para lograr la captura de todos aquellos requisitoriados por la justicia”.

Aclaró que han reforzado su llamado a Migraciones para que eviten que cualquier persona con requisitoria pueda pasar sus controles y salir del país.