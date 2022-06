Jaime Chincha a Nidia Vílchez sobre marchas: “El APRA no prende en la gente, no convocan”

La exministra de la Mujer Nidia Vílchez se refirió a las marchas convocadas por la oposición contra el presidente de la República, Pedro Castillo, el último sábado en algunos puntos de la capital.

Al respecto, la también excongresista señaló, durante una entrevista en canal N, que el APRA seguirá marchando en las calles con el objetivo de “sensibilizar a la gente”

No obstante, el periodista Jaime Chincha le recordó “la poca o nula representación de los apristas en estas marchas”. “ Seamos sinceros, el APRA no prende en la gente. El APRA no convoca, no conecta ya con la gente después de la muerte de Alan García ”, afirmó el hombre de prensa.

PUEDES VER: Juan Silva se une a Bruno Pacheco y Fray Vásquez en la lista de prófugos relacionados al Gobierno

Asimismo, Nidia Vílchez precisó que el APRA tiene una agenda interna que, por el contrario, seguirán participando en las distintas marchas a nivel nacional contra Castillo Terrones. “Nuestra organización tiene todo el sentido de apoyar, pero internamente tenemos otra agenda”, añadió.

“Creo que ese es el problema: que ustedes (el APRA) estén en las marchas porque no convocan, sino (espantan) . A ustedes los ven y la gente dice ‘mejor no’. ¿No lo han pensado como acto de autocrítica?”, contestó Jaime Chincha a Vílchez.

En otro momento, la militante del APRA mencionó que las convocatorias contra el jefe de Estado son “una iniciativa de la población” y no de su organización política.