Héctor Valer sobre su detención: “Parece pretensión de Renovación Popular para desaforarme y recuperar un congresista”

Tras recuperar su libertad, el congresista de Perú Democrático, Héctor Valer, rechazó la idea de que su arresto este último martes sea una “cortina de humo” por la reciente noticia de la detención preliminar contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. El parlamentario señaló que hubo una pretensión de “desaforarlo” del Legislativo por parte de Renovación Popular.

“Yo creo que esto huele a una pretensión de parte de Renovación Popular para alcanzar una curul más y así puedan ellos desaforarme del Congreso de la República. De esa manera recuperarían el congresista que ellos perdieron por no saber respetar la victoria de la segunda vuelta electoral del hoy presidente de la República, Pedro Castillo”, dijo a los medios.

Ante la detención del congresista se cuestionó el futuro de su curul y se supuso la idea de que sería reemplazado por su accesitario Frank Krklec de Renovación Popular.

Valer Pinto llegó al Palacio Legislativo con el partido de Rafael López Aliaga: Renovación Popular. Sin embargo, renunció antes del 28 de julio de 2020 a esta organización política por problemas internos. Luego de ello se sumó a las filas de Somos Perú, pero también se retiró para crear la bancada de Perú Democrático.

Héctor Valer tras ser liberado

Tras presentarse ante el juzgado en Pucallpa y ser liberado, Héctor Valer declaró que cumplió con las órdenes de la institución policial y comentó sobre la razón de su detención.

“Uno tiene que ser respetuoso de la Ley. Cuando la Policía Nacional del Perú me dio a conocer la requisitoria contra mi persona, lo primero que hice es respetar el protocolo de detención y es así que pasé en manos de la Policía Nacional del Perú en Lima hasta hace una hora que me han puesto a disposición del Juzgado Unipersonal de Pucallpa por el caso del camal que yo gerencié hace un buen tiempo ”, detalló tras su liberación

Asimismo, el parlamentario reveló que las notificaciones fueron enviadas a direcciones equivocadas y es por ello que desconocía de su situación.

“El 5 de mayo salió la requisitoria, yo viajé al Cusco y retorné. No hubo ninguna filtración. La citación es de mayo de 2022 a una dirección equivocada. En principio me habían citado a la provincia de Huaral, donde hace muchos años donde vivo. Luego citaron al distrito de San Borja donde tampoco vivo y en la tercera oportunidad al mismo lugar. Me pusieron un abogado de oficio que no supo defender los derechos de un ciudadano”, agregó.

Finalmente, indicó a la prensa que ya se levantó la orden de captura en cu contra, así como hay una reprogramación del caso para el próximo 31 de mayo de 2023. También, afirmó que la fiscalía tendrá que presentar pruebas “contundentes” contra los hechos que se le imputan por ”el mal rato que me ha hecho pasar”.