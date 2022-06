Fiscalía solicita a PNP informe de videovigilancia a exministro Juan Silva

A través de un comunicado, el Ministerio Público (MP) dio a conocer que se ha solicitado a la División de Investigación de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR - PNP) presentar un informe con relación a la videovigilancia realizada al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, luego de que se dispusiera su detención preliminar por parte del Poder Judicial.

Según se expresa, dicha petición tiene como objetivo determinar que se haya cumplido a cabalidad las disposiciones impartidas por la Fiscalía con respecto al monitoreo de las actividades llevadas a cabo por Silva Villegas durante la última semana, en el marco de las indagaciones por su implicación en presuntos actos de corrupción con respecto a las obras del Puente Tarata III.

Es importante precisar que, de acuerdo a lo establecido en un punto del documento emitido por el MP, la videovigilancia del extitular de la cartera de Transportes fue ordenada el 27 de mayo, dos días después de que se dictara la orden de impedimento de salida del país por 36 meses en contra suya, dada la gravedad de las imputaciones legales, encargándosele la labor de supervisión a la Dincocor de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por el momento, las autoridades policiales han manifestado no conocer el paradero de Juan Silva Villegas, por lo que no se ha podido ejecutar su captura. No obstante, el abogado del acusado, Alfredo Yalan, ha señalado que su patrocinado no se ha fugado del país ni tiene intenciones de hacerlo, y afirmó que se encuentra “a buen recaudo”. El letrado expresó, además, que no se le notificó de la orden de detención que pesa sobre su cliente.

Exministro de Transportes y Comunicaciones habría estado involucrado en presuntas irregularidades presentadas en la obra del puente Tarata. Foto: difusión

Por su parte, el superintendente nacional de Migraciones, Jorge Fernández, indicó en comunicación telefónica con Canal N que el exministro no habría cruzado ninguna de las fronteras nacionales, a lo que agregó que ya desde el 27 de mayo se había informado a los puestos fronterizos sobre cómo actuar ante una posible presencia de Silva en estos sectores, a través de una alerta migratoria informativa, lo que, sumado al mandato de detención preliminar, haría imposible la salida del extitular del MTC por alguno de los controles limítrofes.

En tanto, ateniéndose a la orden emitida desde la Fiscalía, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, aseguró que ya se han iniciado las coordinaciones correspondientes para proceder con la captura de Juan Silva, disponiéndose su búsqueda inmediata en los lugares que pudiera frecuentar, así como el reforzamiento de las posiciones de frontera, a fin de evitar una situación parecida a la sucedida con el exmagistrado César Hinostroza, quien logró fugar del país por el límite entre Perú y Ecuador en 2018.