Dimitri Senmache sobre paradero de Juan Silva: “El ministro no se va a parar a buscarlo”

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, tomó distancia de sus responsabilidades como máxima autoridad a cargo de la PNP. Las declaraciones del titular del Mininter se dieron luego de que se supiera que Juan Silva, exjefe del MTC, se encontrara no habido pese a haber estado sometido a videovigilacia por las fuerzas del orden.

“Yo no soy una persona que pueda ejercer una función policial. Es decir, el ministro no se va a parar a buscarlo”, comentó Senmache durante su entrevista en Canal N. Cuando se le consultó sobre los motivos por los que se perdió de vista a Silva, el funcionario se excusó indicando que el caso del investigado no es el único que ve la PNP. “La Policía hace todos los esfuerzos, no solamente son ellos los que están profugos de la justicia”, agregó.

El ministro del Interior aseveró también que no estaba entre sus labores el mantener un monitoreo constante de Juan Silva. “Yo no soy el que va a permanecer en la puerta de su domicilio para ver si sale o no sale la persona”, replicó cuando se le recordó que era él quien tenía la resposabilidad política por la desaparición del exministro investigado.

PUEDES VER: Juan Silva pasó a la clandestinidad por orden de detención

Ante ello, el funcionario aclaró que había tomado acciones para encontrar a Silva, tales como el “redoblar esfuerzos en la Policía” o el envío de un “memorándum al comandante general de la PNP solicitando que se extremen las medidas” para su captura.

Juan Silva desaparecido tras orden de detención del Poder Judicial

El último sábado 4 de junio, el extitular del MTC pasó a ser el hombre más buscado del país luego de que la Corte Suprema ordenara su detención preliminar a pedido de la Fiscalía de la Nación.

Según Alfredo Yalán, actual abogado de Silva, el exfuncionario investigado “se ha puesto a buen recaudo al considerar que hay interés político detrás de esta decisión” y mantiene un paradero desconocido.