Cusco: 12 candidatos a gobernadores aptos para inscripción

A cuatro meses de las elecciones municipales y regionales, empezó el plazo para que las organizaciones políticas inscriban a sus listas, publicadas por la Onpe, ante los Jurados Electorales y Especiales del país. En la región imperial, doce fórmulas fueron declaradas aptas y apuntan a ser candidatos oficiales de esta contienda electoral. Son ocho partidos políticos y cuatro movimientos regionales liderados por 2 mujeres y 10 varones.

Raúl Del Castillo Alatrista (Juntos Por el Perú), Carlos Cuaresma Sánchez (Frente de la Esperanza 2021), Saúl Sanchez Santos (Perú Libre), Hugo Prieto Valencia (Podemos Perú), Luis Alberto Soto Colque (Renovación Popular), Jose Julián Becerra Campana (Frepap), Boris Mujica Paredes (Alianza Para el Progreso), Werner Salcedo álvarez (Somos Perú), Tika Luizar Obregón (Fuerza Inka Amazónica), Rosmi Rivas Hurtado (Autogobierno Ayllu), Edgar Ochoa Pezo (Frente Regional Tupac) y Edy Cuellar Margholt (Movimiento regional Inka Pachakuteq) encabezan las listas y competirán a ser las máximas autoridades del Cusco. Para eso tendrán que pasar los filtros del JEE en la revisión de sus hojas de vida.

Según el cronograma electoral, el 3 de agosto es la fecha límite para que se publiquen las listas admitidas, entonces empezará un periodo de tachas, observaciones de los ciudadanos a los candidatos.

El especialista en derecho electoral, Oscar Matuti, sostuvo que durante todo ese periodo son factibles los desistimientos, renuncias y exclusiones de candidatos. Las listas pueden reemplazarlos, sin embargo, no todas las organizaciones presentaron accesitarios. Según el JNE no tienen accesitarios en Cusco Renovación Popular, Podemos, Juntos Por el Perú, Autogobierno Ayllu, Perú Libre y Frente Regional. “De haber renuncias o desistimientos y no tener accesitarios corresponde la improcedencia de la lista”.

Aunque los postulantes aún no son candidatos oficiales, la campaña electoral ya se encendió con propaganda electoral por doquier en la región.

Inscripciones virtuales

El especialista Oscar Matutti destacó que este año, las inscripciones serán virtuales. “No habrá las tradicionales caravanas a las que acostumbraban los candidatos como parte de sus campañas. Todo el trámite es virtual y ojalá los candidatos lo hagan a tiempo y no esperen el último minuto como antes”, apuntó.