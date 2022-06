Ningún partido o movimiento presentó reclamos sobre realización de internas en La Libertad

La jefa de la Oficina Regional de Coordinación – Trujillo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Dinka Huaccha Vidaurre, manifestó a La República que ninguna organización política ha presentado reclamos sobre presuntas irregularidades durante la ejecución de las elecciones internas de mayo último para definir a los candidatos al gobierno regional y a las comunas provinciales y distritales. Las nuevas autoridades serán elegidas en octubre de 2022.

“Como ente técnico, ya hemos cumplido con obtener al 100% los resultados de las internas del 15 y 22 de mayo y estos resultados. Es decir, las actas ya están contabilizadas. A nivel nacional, son 5.700 actas de afiliados votantes (15 de mayo) y 304 actas por el sistema de delegados (22 de mayo). No ha habido ninguna denuncia de presunta irregularidad que haya sido manifestada por algún órgano electoral central de las organizaciones políticas o alguna que haya sido elevada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, aseveró Huaccha.

ONPE entregó resultados oficiales de internas a cada organización política. Foto: La República

La funcionaria afirmó que desde la ONPE ya se comunicó a cada órgano electoral central de todas las organizaciones políticas, que participaron en comicios internos a nivel nacional, sobre estos resultados para que cada órgano pueda proceder, a partir de los mismos, a determinar sus listas y el registro de ellas ante el JNE.

Respecto a la realización de comicios internos complementarios que realizó el 1 de junio Alianza Para el Progreso (APP), Huaccha Vidaurre explicó que la ONPE no participó en este proceso, ya que el JNE no validó la norma dada por el Congreso, la cual ampliaba el plazo de realización de elecciones partidarias. “El tema de las elecciones internas que haya considerado realizar complementariamente cualquier organización política le corresponde al JNE validar o no esos resultados”, aseveró.

Dinka Huaccha consideró positivo el balance del proceso de internas en La Libertad y en el país. “Se ha logrado un incremento de 20% en la participación de afiliados, con relación al proceso de comicios internos del 2020″, acotó.