Las filtraciones de audios que remecieron la política peruana

Los audios de María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República, fueron el detonante que le puso fin a sus ambiciones de buscar la reelección a la Mesa Directiva y que generó que desde Perú Libre se empiece a alistar una moción de censura en su contra. Aunque no es la primera vez —en la política peruana— que la filtración del audio de una conversación puso contra las cuerdas a un político, ya antes se vivió con la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano, el exministro aprista Rómulo León Alegría y al expresidente Martín Vizcarra.

Lourdes Flores y la frase que la alejó de los procesos electorales

En plena campaña electoral a la alcaldía de Lima en 2010, el periodista Jaime Bayly difundió en su programa “El Francotirador” el audio de una conversación telefónica entre la entonces candidata al sillón municipal Lourdes Flores Nano y el excongresista Xavier Barrón.

El contenido de dicha conversación lapidó las posibilidades de la lideresa del PPC de vencer a su rival Susana Villarán, al todo Lima enterrarse que poco le importaba la elección en la que estaba participando.

“Métanse la alcaldía al poto, a mí qué me importa. Me interesa una porquería la elección esta. Me interesa un comino”, se escuchó decir a Flores Nano en los extractos que Bayly difundió. Lo que ocurrió como efecto inmediato es una rápida caída en las preferencias electorales.

Este episodio fue prácticamente la despedida de Lourdes Flores a sus ambiciones presidenciales. Después solo volvió a participar en un proceso electoral como candidata a la vicepresidencia de la República en la plancha de Alan García Pérez, como parte de la coalición formada por el Partido Aprista Peruano y el Partido Popular Cristiano en 2016.

Petroaudios y el segundo gobierno aprista

El caso Petroaudios ocurrió en 2008 y fue lo suficientemente fuerte para provocar la caída del gabinete de Jorge del Castillo durante el Gobierno del entonces mandatario Alan García Pérez.

Los audios de este escándalo fueron difundidos por el dominical “Cuarto Poder”. En este, se escuchaba a Alberto Químper, un funcionario de Perupetro, y al exministro aprista Rómulo León Alegría conversar sobre presuntamente entregarle una licitación a una empresa petrolea del extranjero.

La empresa en mención era la noruega Discover Petroleum. El negociado se habría intentado realizar con Petroperú para la adjudicación de cuatro lotes petroleros en la costa y en la selva del país. La respuesta de la Fiscalía de la Nación fue abrir una investigación, por lo que se dictó preventiva domiciliaria contra Alberto Químper y una prisión preventiva contra Rómulo León, quien cumplió dicha medida por tres años en el otrora penal de San Jorge.

Finalmente, el Poder Judicial (PJ) calificó los audios de las conversaciones como pruebas ilícitas al considerar que estos fueron registrados producto de una interceptación ilegal. La validez del material fue viciada para el proceso. Tras nueve años de indagación fiscal, el PJ archivó el caso definitivamente.

Audios de Karem Roca y Martín Vizcarra

Karem Roca fue una persona cercana al expresidente de la República Martín Vizcarra. Esta relación data de 2011, cuando Vizcarra Cornejo ganó las elecciones regionales y se convirtió en presidente regional de Moquegua. Este la acoge como segunda secretaria de despacho de gobernación sin tener estudios universitarios o formación académica.

Al ser nombrado como ministro de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra lleva a Karem Roca como asistente en el despacho del MTC. Meses después, ocupó el puesto de asistente de la primera vicepresidencia de la República y, más tarde, la secretaria del despacho presidencial con Vizcarra Cornejo como máximo funcionario de Palacio de Gobierno.

En medio del escándalo por el caso ‘Richard Swing’, el excongresista Edgar Alarcón presentó ante el Pleno del Congreso de la República un audio en el que se escucha una conversación entre Martín Vizcarra y Karem Roca.

En la escucha, se hace mención sobre la larga relación laboral que ambos tenían y cómo ella le recriminaba el apoyo que le brindaba a Miriam Morales, ex secretaria general de la Presidencia, y no a ella en medio de los cuestionamientos sobre los presuntos beneficios otorgados a Richard Cisneros.

María del Carmen Alva y sus audios contra Pedro Castillo

Este 2022, fue difundida una serie de audios en los que se escucha a la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, hablar sobre los caminos constitucionales para sacar al presidente Pedro Castillo del cargo y también afirmar que el jefe de Estado se encontraba solo y que las Fuerzas Armadas se encontraban de lado del Parlamento.

La parlamentaria de Acción Popular desarrolla una interpretación del artículo 115 de la Constitución, en relación con la convocatoria de elecciones generales para retirar del cargo al jefe de Estado y a sus sucesores; sin embargo, la funcionaria se muestra a favor de llamar únicamente a elecciones presidenciales, mas no congresales.

Asimismo, habla sobre la posibilidad de su reelección a la cabeza de la Mesa Directiva, pero tras la difusión de los audios se vio obligada a salir a aclarar que no se postularía nuevamente.