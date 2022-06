Bermejo presenta acusación constitucional contra Alva por audios sobre Castillo

Luego de haberse dado a conocer dos audios de la presidenta del Congreso y legisladora de Acción Popular, María del Carmen Alva, en los que habla sobre su intención de desaforar al presidente Pedro Castillo y reelegirse como titular de la Mesa Directiva para el próximo periodo, además de afirmar que las Fuerzas Armadas “están con el Congreso”, el parlamentario Guillermo Bermejo (Perú Democrático) ha decidido presentar una acusación constitucional.

De esta manera, envió un oficio a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), liderada por la congresista de Alianza para el Progreso (APP) Rosío Torres Salinas, en el cual señala que Alva Prieto ha infringido la Constitución y ha cometido “ilícitos tipificados en el Código Penal”.

“Solicito que se inicie procedimiento de acusación constitucional en contra de la congresista y actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, por infracción a la Constitución Política del Perú en sus artículos 102 y 112, así como incurrir en las conductas tipificadas en los artículos 317 y 349 del Código Penal”, dice el documento.

En su acusación, Bermejo Rojas describió la falta penal que habría cometido la presidenta del Legislativo cuando dijo, según el audio, que el jefe de Estado estaba “solo” y que las FF. AA. respaldan las acciones de la representación nacional.

“El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar”, señala artículo 349 del Código Penal.

Documento presentado por Guillermo Bermejo. Foto: Twitter

¿Qué dijo María del Carmen Alva en los audios?

En el primer audio difundido se oye decir a María del Carmen Alva que se está trabajando desde la Comisión de Constitución un proyecto de ley para convocar a elecciones presidenciales y no generales, a fin de que los legisladores permanezcan en su cargo.

“El Congreso no se va. Sí, nosotros haremos un informe. También Patty Juárez iba a sacar una ley; ya ha hecho un tema para sacar de esa manera, ya lo tiene listo. No va a pasar eso, nosotros no tenemos que desaparecer”, se oye decir a la acciopopulista.

Respecto de las Fuerzas Armadas, en el segundo audio, la titular de la Mesa Directiva inició recordando la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y lo que ocurrió en su momento.

“Salieron por el costadito todos a las 11, 11.30 de la noche o 12.00. Todos se fueron corriendo, nadie se quedó. Qué hubiera pasado si no hubieran salido. Lo que pasa es que el imbécil (Martín Vizcarra) al día siguiente se tomó la foto con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas estaban confiscadas; eso ya lo sabemos. Pero, ahora, las Fuerzas Armadas están con nosotros”, manifiesta la jefa de la Mesa Directiva.