Keiko Fujimori también pide adelantar elecciones generales

A un año de perder las elecciones presidenciales, la excandidata Keiko Fujimori se sumó al pedido de adelanto de comicios generales, para cambiar de jefe del Estado y de congresistas, como propuesta para salir de la actual crisis política. Esta posición ya ha sido expresada por diversos sectores y tiene cada vez más respaldo de la población, según diversos estudios.

“Ha pasado un año desde las elecciones y, seamos sinceros, no hay resultados pues. Al contrario. No les digo ni de los problemas de este gobierno, porque ustedes los ven a diario. El tema aquí es que para la vacancia se necesitan muchos votos, pero si no se llega a ese consenso entre las fuerzas políticas, lo que queda es que el Congreso evalúe un adelanto de elecciones generales. Si se requiere hacer ese sacrificio, pues, nuestros congresistas deben evaluar y tomar la decisión”, dijo la excandidata en un video que grabó y transmitió luego a sus seguidores.

Era un mensaje más que hacía para remarcar esta posición, que la viene difundiendo en diversas actividades proselitistas que ha empezado a realizar en regiones fuera de Lima.

“He escuchado hablar acerca de la vacancia, pero no hay los votos. Y efectivamente ha habido dos intentos para remover al presidente de la República, porque, la verdad, no ha hecho nada... El Congreso de la República que haga un último intento, pero si no puede, yo creo que tiene que haber un sacrificio también de parte de ellos y dar a la población una nueva esperanza para que elija a nuevas autoridades”, adujo también en un mitin del candidato fujimorista al Gobierno Regional de La Libertad, el excongresista ‘naranja’ Miguel Vivanco, en la ciudad de Trujillo.

En la mañana, al llegar a la ciudad, había dicho a la prensa “que la primera salida pasa por una renuncia del presidente Castillo y, si no es así, el Congreso está llamado y está obligado a tomar decisiones”, incluyendo un adelanto de elecciones.

Otros sectores insisten en la vacancia. El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, tuiteó que confiaba en que sí podía lograrse en un siguiente intento, porque ahora hay mayor cuestionamiento.

En el Congreso hay tres proyectos sobre adelanto de elecciones generales en la Comisión de Constitución, que preside la parlamentaria fujimorista Patricia Juárez. Dos iniciativas buscan anticipar comicios generales y son de las legisladoras no agrupadas Susel Paredes, del Partido Morado, y Digna Calle, de Podemos. Otra propuesta, de la legisladora Betssy Chávez, de Perú Democrático, adelantaría elecciones generales solo si vacan al presidente del país.

Cambio de opinión sobre elecciones