Bicameralidad: aprueban predictamen pese a que propuesta fue rechazada antes en referéndum

Con 13 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Patricia Juárez, admitió este martes 7 de junio el predictamen que pretende reinstaurar la bicameralidad en el sistema parlamentario. Ahora, esta propuesta será debatida y votada por el pleno del Congreso.

A pesar de que la medida no fue sometida a una extensa discusión, la aprobaron gracias a los votos de 13 congresistas de Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Acción Popular, Somos Perú y Renovación Popular, aunque seis de ellos se mostraron inconformes con algunos artículos.

Por su parte, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, excusó que esta medida, una vez pasada al pleno, sería ampliamente discutida. En ese sentido, alentó a los integrantes de la comisión a votar a favor del predictamen.

“Quisiera mencionarles a los señores congresistas que hay algunos temas que seguramente por razones de tiempo no podrán ser recogidos y creo que el amplio debate tiene que darse en el pleno. En el caso de que uno de ellos no esté de acuerdo con alguno de los aspectos que no se recogen a partir de sus aportes, podamos ir a la aprobación con alguna reserva que pueden expresar y luego ser sometidas en el pleno”, dijo Juárez Gallegos durante la sesión.

Pese a haber aprobado el predictamen de retorno a la bicameralidad, la Comisión de Constitución no consideró que en diciembre 2018 la ciudadanía haya rechazado esta propuesta a través de un referéndum.

El entonces presidente Martín Vizcarra sometió a consulta popular cuatro propuestas de reforma constitucional, siendo uno de ellas el retorno al Senado. La medida no fue aprobada, por lo que se mandó al archivo.

El Congreso de la República busca reestablecer la bicameralidad en el sistema parlamentario.