Arequipa: alcalde Omar Candia asegura que no le notificaron sobre reinicio de su juicio

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, se incomodó cuando fue consultado por el reinicio del juicio en su contra por la adquisición de cámaras de seguridad durante su cargo como burgomaestre en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, en el año 2013.

El exalcalde aseguró que no recibió hasta la fecha ninguna notificación ni citatorio para el próximo 17 de junio , fecha en la que públicamente se conoce que iniciará el proceso en segunda instancia.

“Me llama la atención que los periodistas estén más informados que yo. Hace 20 días me consultaron lo mismo y hasta la fecha no hemos recibido ninguna notificación. ¿Cómo es posible que primero se enteren los medios de comunicación y después el procesado? Esto me genera dudas de un debido proceso”, indicó.

Candia consideró que “por el derecho de defensa y respeto al debido proceso” primero deberían emplazar a las partes involucradas y no filtrar información a los medios de comunicación. Agregó, finalmente, que detrás de esto habría intereses en su contra, por una presión mediática y por tema político.

Rechaza zona rosa

Candia ratificó también su rechazo a la creación de una zona rosa en la ciudad. Indicó que en el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) no se ha considerado la creación de estos espacios, pero que todas las municipalidades distritales tienen derecho a dar licencias a este tipo de negocios.

Sin embargo, advirtió que estos espacios traerían problemas como la trata de personas, delincuencia, violencia y alteración del orden público, y por ello rechaza que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado haya dado autorización a un lupanar.