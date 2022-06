Abugattás: Pedro Castillo me ofreció el premiarato, pero me pidió que no saque a Juan Silva

El expresidente del Congreso de la República, Daniel Abugattás, contó que recibió – en el pasado – el ofrecimiento por parte del presidente Pedro Castillo para ser jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pero la oferta vino acompañada del pedido de que se mantenga a Juan Silva Villegas al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Silva es su íntimo amigo (de Pedro Castillo). Cuando me ofreció el premierato, solo me dijo que no lo saque. Si las trascripciones han sido validadas y Silva lo dejó en una mala situación, el primero en denunciar debería ser Castillo”, declaró a RPP.

En este sentido, Abugattás consideró que lo revelado por los audios entre Juan Silva y Zamir Villaverde es natural que generen un sentimiento de indignación en la población: “Lo que estamos viviendo ya sobrepasó lo vivido en la historia peruana. Hay un quiebre emocional que no viví desde la dictadura de (Juan) Velasco. Hay una desconexión del ciudadano con todo”, advirtió.

Sobre citación de Pedro Castillo a la Fiscalía

Por su parte, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, citó para el lunes 13 de junio al presidente de la República, Pedro Castillo, a fin de que responda a las preguntas de la Fiscalía de la Nación en calidad de investigado por el caso de Puente Tarata III.

En esta línea, Daniel Abugattás consideró que sería un error que el mandatario no acuda a la citación: “Lo mejor que te pueden hacer es ser investigado para salir limpio, yo fui denunciado y ahorita yo estoy totalmente limpio. Es la ruta a limpiar tu nombre. Si huyes de la Fiscalía es porque tienes algo que ocultar”, agregó.

Abogado de Pedro Castillo busca anular la investigación

Benji Espinoza, defensa del presidente Castillo manifestó en diferentes ocasiones estar en contra de investigación aperturada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Según Espinoza, la citación al mandatario contraviene con el artículo 117 de la Constitución, por lo que anunció que había realizado un pedido de nulidad absoluta ante el Ministerio Público.

Ante ello, Espinoza declaró a La República que, de ser rechazado dicho recurso, la defensa acudiría no solo ante el Poder Judicial, sino también ante el Tribunal Constitucional.

Ordenan detención preliminar contra exministro Juan Silva

Según fuentes de La República, se dictó una orden de detención preliminar contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización y colusión en agravio del Estado en el caso Puente Tarata III.

Las mismas fuentes refieren que la Policía venían vigilando a Silva Villegas, pero actualmente su paradero sería desconocido.