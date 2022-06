Abugattás: Pedro Castillo me ofreció el premiarato, pero me pidió que no saque a Juan Silva

El expresidente del Congreso de la República, Daniel Abugattás, contó que recibió – en el pasado – el ofrecimiento por parte del presidente Pedro Castillo para ser jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pero la oferta vino acompañada del pedido de que se mantenga a Juan Silva Villegas al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Silva es su íntimo amigo (de Pedro Castillo). Cuando me ofreció el premierato, solo me dijo que no lo saque. Si las trascripciones han sido validadas y Silva lo dejó en una mala situación, el primero en denunciar debería ser Castillo”, declaró a RPP.

En este sentido, Abugattás consideró que lo revelado por los audios entre Juan Silva y Zamir Villaverde es natural que generen un sentimiento de indignación en la población: “Lo que estamos viviendo ya sobrepasó lo vivido en la historia peruana. Hay un quiebre emocional que no viví desde la dictadura de (Juan) Velasco. Hay una desconexión del ciudadano con todo”, advirtió.

Sobre citación de Pedro Castillo a la Fiscalía

Por su parte, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, citó para el lunes 13 de junio al presidente de la República, Pedro Castillo, a fin de que responda a las preguntas de la Fiscalía de la Nación en calidad de investigado por el caso de Puente Tarata III.