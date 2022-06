RMP: “‘Fuera Castillo’ y el Congreso tiene que irse con el presidente”

Para Rosa María Palacios, el Gobierno de Pedro Castillo ya no da para más tras conocerse los presuntos actos de corrupción cometidos en estos 10 meses de mandato. Ante ello, cuestionó por qué la ciudadanía no sale a las calles a pedir la salida del profesor cajamarquino.

En este sentido, la abogada hizo un recuento de cómo ha sido la popularidad de Castillo Terrones en Lima Metropolitana. De acuerdo a una encuesta de Ipsos, el jefe de Estado, en mayo, tenía una aprobación de 10% y 85% de desaprobación, es decir, posee una plaza bastante hostil.

Con estas cifras -continuó- se esperaría que si se convoca a una marcha contra Pedro Castillo, esta tendría un éxito rotundo. No obstante, la realidad es otra.

Este último sábado 4 de junio, se convocó a la “gran marcha por nuestra libertad y la democracia” en el Centro de Lima. RMP sostuvo que “siendo buena gente” solo habrían asistido unas 3.000 personas.

“¿Eso representa Lima? ¿A la furia que le puede dar a los limeños por la corrupción que hay? No lo creo ¿Qué pasó? ¿Por qué no tuvimos multitudes en las calles gritando ‘fuera Castillo’? ¿Por qué no funciona? Se dispuso 5.000 policías para cuidar la Plaza San Martín, donde había un grupo pequeño de Perú Libre y la otra marcha para que no hubieran actos de violencia. Habían más policías que asistentes de las dos marchas”, comentó.

Para que una marcha sea multitudinaria, según la conductora de “Sin guion”, primero se debe analizar quiénes son los convocantes, cuáles son los mensajes, cuál es el objetivo y quiénes serán los oradores.

Sobre esta premisa, Palacios analizó la marcha de este último 4 de junio. Manuel Merino de Lama, mediante un video difundido en redes sociales, convocó a la ciudadanía a unirse a la protesta. “Hermanos, la situación es insostenible, la incapacidad de este Gobierno nos está llevando al fracaso. La ciudadanía convoca a una marcha por la democracia, la institucionalidad y la defensa de todos los peruanos”, dijo el expresidente de facto.

Asimismo, el diario La República identificó que miembros de La Resistencia participaron en la marcha contra el presidente Castillo.

“Si quieren que se vaya Castillo, la única forma es a través del Congreso, no hay otra forma. Necesitan la acción del Congreso y hay una abanico de posibilidades (...) Luego de la transcripción del audio entre Villaverde con Silva, el Congreso debió reunirse de facto y discutir cuáles son las salidas constitucionales”, criticó.

Continuando con el análisis, Palacios se refirió a uno de los oradores de esta marcha: el candidato a la alcaldía de Lima Rafael López Aliaga, quien invocó al Parlamento “para acabar con esta pesadilla”. Lourdes Flores Nano también se sumó a la protesta.

Todos estos personajes, recordó la abogada, vienen de la retórica del fraude.

“‘Fuera Castillo, fuera Castillo’. ¿Y el Congreso? El Congreso tiene que irse con Castillo, ese es el problema. Nadie irá a una marcha donde no se pida que el Congreso se vaya también (...) Mientras no se vayan todos, las marchas serán un fracaso ¿Quieren que las marchas funcionen? Que se vayan todos”, indicó.