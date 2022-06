Héctor Valer: “El presidente piensa que recomendaciones de asesores o del premier pueden tener doble sentido”

El congresista de Perú Democrático Héctor Valer se refirió a las recomendaciones de los asesores y del titular del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, al presidente de la República, Pedro Castillo, y señaló que podrían tener doble sentido. Asimismo, remarcó que el jefe de Estado se encuentra fastidiado con lo que sucede a su alrededor y cuestionó las designaciones de algunos funcionarios en el Ejecutivo.

“Él está realmente fastidiado con todo lo que pasa. Muchas veces piensa que la recomendación de sus asesores o del premier podría estar teniendo doble sentido . ¿Cómo es posible que propongan a una persona (...) que tiene una serie de denuncias, funcionarios que no tienen la talla académica?”, dijo a la prensa.

El también ex primer ministro mencionó que los funcionarios deberían dar un paso al costado ante los cuestionamientos, así como él renunció a la PCM cuando se puso en tela de juicio su ética.

“En mi caso nadie de ustedes me ha criticado por la parte académica, porque tengo doctorados, tengo maestrías, tengo experiencia pública internacional. Pero, cuando me criticaron la parte ética y moral, de inmediato, coloqué un paso al costado y no duré siete días ”, agregó.

Finalmente, pidió a los ministros que demuestren una alta calidad moral y ética al dejar sus cargos ante los cuestionamientos públicos.