Chiabra señaló que el Congreso logrará vacar a Castillo cuando la “Fiscalía llegue a conclusiones”

Roberto Chiabra, congresista de Alianza para el Progreso (APP), se refirió a la propuesta del segundo vicepresidente del Legislativo, Enrique Wong, de presentar una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo debido a las investigaciones en las que se ha visto involucrado. Respecto a ello, el apepista señaló que se llegará al mínimo de votos cuando la Fiscalía tenga “conclusiones particulares”.

“El escenario de la votación en el Congreso se va a dar cuando la Fiscalía de la Nación llegue a unas conclusiones particulares. Ustedes saben que no se le puede acusar, pero cuando llegue a unas conclusiones donde lo involucren al presidente, yo creo que sí”, indicó a los medios.

Además, se refirió a la reciente decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de incorporar al jefe de Estado en la investigación preliminar que se realiza contra Juan Silva y los legisladores sindicados como ‘Los Niños’.

′Los Niños′. Legisladores de AP negaron imputaciones. Foto: Gianella Aguirre/URPI-GLR

“Aún no hay algo que involucre directamente al presidente y eso es una verdad. La investigación que hace el fiscal de la Nación conforme vaya avanzando (y presente), si hay una conclusión preliminar donde se involucre al presidente, ahí se complica” , comentó.

Sobre la “renuncia irrevocable” de Javier Arce

El parlamentario Chiabra también se refirió a la reciente renuncia de Arce Alvarado del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y sobre la pronta crisis alimentaria.

“La crisis alimentaria es una crisis mundial, pero ¿cuál es la diferencia de los países? Es la calidad de gestión. Si usted está en una crisis alimentaria, ¿a quién pone de ministro? A una persona que conozca el sector. Se ha perdido una semana y antes de irse nombra a seis funcionarios. Ojalá el presidente se ilumine y coloque en la cartera a una persona que ayude al Perú a salir de esta crisis y lo ayude a él a gestionar su gobierno.” , puntualizó el apepista.

Además, cuestionó la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, indicando que “no conoce la realidad” del país.

“¿Cuándo va a comenzar a gobernar el presidente? No conoce la realidad, no entiende el momento que estamos pasando, no asume responsabilidades, no reconoce errores, no tiene transparencia. Eso es un problema de él”, enfatizó.