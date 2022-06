Yonhy Lescano sobre audio golpista de María del Carmen Alva: “Me da vergüenza ajena escucharlo”

El excandidato a la presidencia por Acción Popular Yonhy Lescano se refirió al audio golpista de la titular de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, en el cual se le escucha confesar sus intenciones de sacar del cargo al jefe de Estado, Pedro Castillo, y quedarse en el Legislativo. Ante ello, Lescano expresó su rechazo y manifestó sentir vergüenza por la actitud de su correligionaria.

“En torno a los audios, que la misma señora presidenta del Congreso ha reconocido, nosotros rechazamos con toda contundencia. Nosotros no somos un partido que no estamos conspirando o confabulando en ningún momento. A mí me da vergüenza ajena escuchar esos audios . No tienen práctica política. Están renunciando a los principios, a la ideología del partido”, dijo para Exitosa.

Asimismo, consideró que algunos miembros del partido se han aliado con Fuerza Popular y otros grupos de derecha que consideró serían “mafias organizadas”. Lescano enfatizó en que, históricamente, Acción Popular ha luchado contra la corrupción y no se ha confabulado con ella.

“ Hay correligionarios que se han desviado pegados al fujimorismo y a otras fuerzas de derecha que tienen mafias organizadas y que se juntas en marchas. Eso Acción Popular nunca lo ha hecho. Siempre ha tenido una posición democrática, digna, de lucha contra la corrupción y no confabulándose, uniéndose a mafias que están siendo investigadas ahora, gente que no paga impuestos, que tiene acusaciones fiscales, y eso rechazamos”, agregó.

En esa misma línea, el excandidato accionpopulista criticó la soberbia de María del Carmen Alva y remarcó que está haciendo un mal uso del esfuerzo que hicieron en campaña para pasar la valla electoral.

“Yo no estoy de acuerdo con la conducta, con la soberbia, con las prácticas democráticas de la señora Alva . Como candidato presidencial tengo todo el derecho a reclamar eso porque con nuestro esfuerzo y de las bases de Acción Popular hay 16 parlamentarios en el Congreso, sino no hubiesen pasado la valla. Ella está malutilizando ese esfuerzo de todos nosotros. No estamos de acuerdo con esa conducta absolutamente contraria a los principios democráticos”, aseveró.

Yonhy Lescano sobre investigación contra Pedro Castillo y Juan Silva: “Eso se tiene que investigar”

Lescano se pronunció también sobre la investigación en la que están involucrados el presidente Pedro Castillo y el exministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva. El excandidato puntualizó que las pesquisas están en manos del Ministerio Público y que estas acciones se deben investigar y sancionar.