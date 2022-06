Chero sobre audios de Alva: “No olvidemos que siempre ha habido una intención de vacar al presidente”

Tras la difusión de un nuevo audio de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), en el que habla sobre el presidente Pedro Castillo y menciona su presunta intención de derrocarlo, el ministro de Justicia, Féliz Chero, sostuvo que siempre se ha tratado de desaforar al jefe de Estado desde el Parlamento y que esto se hace más evidente.

“No olvidemos que siempre ha habido una intención de vacar al presidente. Ahora se pone de manifiesto este plan sistemático, que es lamentable porque viene de la presidenta de uno de los poderes más importantes, y consideramos que tiene que ser investigado”, declaró a la prensa.

Además, calificó de “lamentable” que sea la titular de la Mesa Directiva quien emita ese tipo de comentarios contra el Gobierno y el mandatario, ya que se debería promover la democracia entre los poderes del Estado.

“Lamentable este tipo de actitudes, entendemos que debemos comportarnos en un sistema democrático. Lamentablemente este tipo de comportamientos no le hace bien al país, no le hace bien a la democracia y lo único que demuestra que es su plan sistemático no solo para desestabilizar al Gobierno, sino también para intentar vacarlo, como es ya también un acto recurrente en los diferentes anuncios que se hacen”, añadió.

En esa línea, reiteró que los ministros están “convencidos” de que ese “plan sistemático para desestabilizar el Gobierno” existe y no solo se trata de un audio porque ya son varias las actitudes que han mostrado algunos miembros de la representación nacional en contra del Ejecutivo.

“No es solo un audio, son dos, y aún cuando se pretende negar el contexto en el que se han vertido estas declaraciones, consideramos que no se puede insultar la inteligencia ni el sentido común de qué se pretende detrás de estas declaraciones”, resaltó Chero.

Chero afirma que Fuerza Popular y Renovación Popular orquestan caída de Castillo