Diego Bazán considera que se debería solicitar prisión preventiva contra Juan Silva

El congresista Diego Bazán de Avanza País hizo un llamado al Ministerio Público para que solicite una prisión preventiva contra el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva Villegas, al considerar que el impedimento de salida del país dictado en su contra por 36 meses no garantiza que no ingrese a la clandestinidad ante el avance de las investigaciones fiscales.

“Me preocupa que solo se le haya dado impedimento de salida del país a Juan Silva. Qué nos garantiza que el Sr. Juan Silva no pase a la clandestinidad en las próximas horas”, declaró a Canal N.

En esta línea, Diego Bazán recordó la situación legal del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien se encuentra en calidad de prófugo y con una medida de prisión preventiva de 24 meses en su contra: “Invocamos al Ministerio Público que no permita que el sr. Silva se vaya a la clandestinidad, espero que sean contundentes porque nada asegura que puedan atraparlo luego”, agregó.

La hipótesis del Ministerio Público es que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Descentralizado, se habrían favorecido con contratos de licitaciones millonarias a empresas recomendadas por el empresario Zamir Villaverde, además de los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. En este caso, Silva es investigado por los presuntos delitos de organización y colusión en agravio del Estado.

No cree que Pedro Castillo acuda a declarar ante la Fiscalía

Por otro lado, el Ministerio Público citó al presidente de la República, Pedro Castillo, para el próximo lunes 13 de junio y al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva para este lunes 6 por el caso de Puente Tarata III. Ambos se encuentran en calidad de investigados, por lo que fueron invitados a rendir sus manifestaciones ante la Fiscalía.

Al respecto, Diego Bazán señaló que no cree que el jefe de Estado se presente a la citación: “No creo que acuda a declarar, pero lo que sí me queda claro es que van a seguir apareciendo más audios o transcripciones de audios donde aparezca Zamir Villaverde hablando sobre lo ocurrido (con Juan Silva y la presunta entrega de US$ 100.000)”, comentó.