Von Hesse: “Para el Gobierno, esta crisis o no tiene solución o se va a solucionar sola”

Tras dos semanas en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce presentó su carta de renuncia “irrevocable” este domingo 6 de enero. Augusto Álvarez Rodrich señaló que la salida del reemplazo de Oscar Zea se da en un momento crítico ante la posibilidad de una crisis alimentaria que no solo amenaza al Perú; sino a todo el mundo.

A su turno, el extitular del Midagri Milton Von Hesse aseguró que el impacto de la crisis alimentaria variará de acuerdo a cómo cada Estado afronte esta amenaza.

“Perú es uno de los países que se está viendo afectado por la inflación y, además, lamentablemente no ha habido política pública para contrarrestar los efectos de esta crisis internacional. Me da la sensación de que para el Gobierno esta crisis o no tiene solución o se va a solucionar sola porque no han habido medidas significativas”, detalló.

PUEDES VER: Declaran desierto proceso para elegir proveedor de urea al Perú

De acuerdo a su punto de vista el Gobierno de Pedro Castillo ha tenido un “desprecio” por el sector agrícola al poner gente poco capacitada al frente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Agregó que el Ejecutivo debió recuperar los niveles de pobreza prepandemia. En el 2020, aumentó 10 puntos porcentuales y solo se han recuperado cinco.

Asimismo, alegó que las familias más pobres del Perú gastan al menos el 50% de sus ingresos solo en alimentos, por lo que el incremento del costo de insumos básicos hace que las raciones de comida sean mucho más pequeñas y de menor calidad.

“Lo más grave es la inacción del Gobierno, la inacción de la política pública para aplicar medidas que son lógicas y que no son difíciles (...) Las pocas cosas que han hecho o salen mal o no se hacen”, indicó.

AAR resaltó que, en solo 10 meses, Castillo Terrones tendrá que nombrar al quinto titular del Midagri tras la renuncia de Javier Arce. Von Hesse señaló que “el gran responsable de todo esto es el presidente Castillo”.

Según su análisis, ninguno de los representantes de esta cartera ha tenido formación académica profesional, ni conocimiento de este sector, o experiencia en el sector público y, finalmente, han estado involucrados en casos judiciales.

PUEDES VER: Javier Arce cambió a 8 altos funcionarios del Midagri un día antes de presentar su renuncia

Ante el inevitable panorama, el exfuncionario indicó que el Gobierno podría aplicar diversas medidas. Una de ellas sería impedir que el encarecimiento y desabastecimiento de fertilizantes sea grande. Para ello, se tendría que convocar al sector privado y establecer canales de diplomacia comercial con los países amigos.