Cambio Democrático exige la renuncia de María del Carmen Alva a la presidencia del Congreso

La bancada de Cambio Democrático —antes llamada Juntos por el Perú— exigió la salida de María del Carmen Alva de la Mesa Directiva del Congreso tras los audios recientemente difundidos donde se le escucha hablar sobre una posible vacancia al presidente Pedro Castillo.

A través de un comunicado, el grupo parlamentario enfatizó en que el Poder Legislativo no cuenta con un gran porcentaje de aceptación por parte de la población, ya que entre febrero y mayo del 2022 ha registrado entre 82% y 83,6% de desaprobación, según las principales encuestadoras del país.

“La falta de un liderazgo democrático que ordene una agenda legislativa que responda a las demandas de la población ha sido una de las razones principales de este rechazo popular” , expresó mediante sus redes sociales.

Comunicado de Cambio Democrático.

Asimismo, la bancada manifestó que el legislador o legisladora que asuma la presidencia del Parlamento debe “representar al Congreso, facilitar los consensos y acuerdos, respetar y hacer la organización y funcionamiento del Congreso, como una entidad dialogante y esencialmente deliberante que encarna el pluralismo político de la nación”, según el Reglamento del Legislativo.

En ese sentido, Cambio Democrático recordó que María del Carmen Alva “no ha cumplido con lo que exige la ley” durante casi un año que ya tiene en el cargo y que, por el contrario, ha contribuido con la crisis de la legitimidad del poder que representa “y la falta de gobernabilidad que afronta el país”.

Audio de María del Carmen Alva revela intención de vacar a Pedro Castillo

Un audio de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, reveló la intención de sacar al presidente Pedro Castillo de Palacio de Gobierno, con un proyecto de adelanto de elecciones presidenciales, que sería tratado por la Comisión de Constitución que preside la fujimorista Patricia Juárez.