Villaverde habría entregado los “cien grandes” a Juan Silva en exclusivo departamento de Jesús María

Un exclusivo departamento de un edificio que se ubica en el jirón Pablo Bermúdez del distrito Jesús María habría sido el lugar donde Zamir Villaverde le entregó los 100.000 soles al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, así lo reveló un reportaje de Cuarto Poder.

El departamento donde se reunió Villaverde con Silva tiene una vista panorámica al Parque de las Aguas. Fue en el mes de octubre que el empresario dialogó con Silva Villegas para darle la fuerte cantidad de dinero.

De acuerdo a la información que vertió el reportaje, el edificio se encuentra a nombre de la empresa Connection Trading, integrado por Carmen Beatriz Gallardo Mulatillo y Marco García Romero, este último dijo no conocer al extitular del MTC, pese a que el departamento 11 del edificio fue alquilado el año pasado.

“ No afirmo ni niego, pero yo no lo he visto, ni sé ”, dice García Romero tras ser consultado sobre su relación con Silva.

Dicha versión fue desmentida por la persona encargada de cuidar carros del lujoso edificio, quien informó —en declaraciones para Cuarto Poder—que el exministro Juan Silva si vivía en el exclusivo departamento.

“Ah sí, acá, pero ya se fue. Hace cerca de dos meses que ya no está acá, desde que ya no es ministro”, dijo la persona quien prefirió cuidar su identidad.

Cabe indicar que la Fiscalía también corrobora lujoso departamento de Jesús María, puesto que en la transcripción de los audios Zamir Villaverde dice que está subiendo por el ascensor para reunirse con Silva.

¿Quién es el dueño del lujoso departamento?

La relación de García no solo sería con Juan Silva, sino con el partido de Perú Libre, debido a que también tiene otro edificio que se ubica en la calle León Velarde en el distro de Lince. Según la investigación, el inmueble es de su propiedad, pero alquiló los primeros pisos al partido que llevó a Pedro Castillo a ocupar la Presidencia de la República.

En esa línea, en la carpeta fiscal que obra en el Ministerio Público se sindica la vivienda de García como el lugar donde Zamir Villaverde, Juan Silva y el sobrino de Pedro Castillo, se habían reunido en octubre del año pasado para concretar presuntos favorecimientos a empresas que licitan con el Estado.