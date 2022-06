Luis Jochamowitz: “Un Ejecutivo como el que tenemos requiere de un Legislativo como el que tenemos”

El escritor y periodista Luis Jochamowitz, autor de Ciudadano Fujimori y Vladimiro, conversó con La República sobre actualidad política, el gobierno de Pedro Castillo y el Congreso. Estamos viviendo una larga crisis y no se ven salidas, indica. Y agrega lo que seguramente muchos peruanos pueden repetir: estamos agotados.

En mayo del año pasado declaró que le llamaba la atención el “desorden de Castillo”. Posiblemente la frase quedó un poco corta, ¿no?

(Risas).

Claro, lo dijo antes de la segunda vuelta. ¿Qué le llama la atención hoy de Castillo?

La frase se refería a que estaba haciendo una campaña muy mala, perdiendo puntos día a día. Lo que me llama la atención ahora es su contumacia, su resistencia a aprender. Parece que no hubiera aprendido nada en estos meses.

Aunque posiblemente no le interese rectificar, porque se siente cómodo en este entorno corrupto.

Hay dos alternativas: o es muy reacio a comprender la situación e incapaz de estar en esa posición, o es una práctica recomendada por su propio entorno. Lo que queda es esta sensación de repetición eterna.

¿Suscribe todas las críticas que se le hacen a Castillo?

Habría que abrir un catálogo. En general es muy criticable. Tiene flancos por todos lados y, entonces, es un punching bag ideal.

¿Esperaba más de él?

No lo pondría así. Diría que no esperaba algo tan malo. En el fondo, ya viéndolo más allá de la lucha política inmediata, es una tragedia electoral, si tal cosa existe. Es un error colectivo, masivo, una defraudación pública, evidente, como depositario de los votos de la ilusión de la gente.

Bueno, las opciones que teníamos no eran las mejores. Llegamos a una encrucijada que no deberíamos desear ni a nuestros peores enemigos.

En realidad, fue así.

¿La permanencia de Castillo es más perjudicial que otra cosa? Se proponen nuevas elecciones generales como salida a la crisis. ¿Qué piensa?

No sabemos qué tan profundo es el daño. Posiblemente lo más costoso es la ausencia de toda política. Castillo no hace nada en realidad. Flota, desgasta las palabras, pero no se puede decir que nos estamos encaminando hacia un determinado objetivo por muy lejano que se vea. Las elecciones generales son como el reset, ¿no?, cuando la máquina ya se tarda…

Como golpear el televisor.

Un manotazo (risas).

Pero ese es el espíritu de la gente: lárguense todos y enchufemos de nuevo esto a ver cómo nos va.

Claro, es un recurso que siempre está ahí, pero que debe usarse con un mínimo de sentido común. Hasta donde sé, no hay cambios en la organización de los partidos…

¿Teme que sea lo mismo?

Sí. Además, la lógica de las elecciones especiales, llamémoslas así, es que debe ser en un corto tiempo, y si vamos a ir con los mismos candidatos y las mismas fuerzas políticas, todo parece indicar que tal vez no sea un dilema tan horroroso como el de la segunda vuelta pasada, pero tampoco se ven alternativas. Estamos agotados. Es una crisis política larga, muy agotadora, y no se ven salidas.

Con una pandemia que ya nos había agotado. Es agotamiento sobre agotamiento.

Estamos en eso, en realidad. Yo creo que toda la vida política, desde el 20 de marzo del 2020, es pandémica. Las elecciones fueron pandémicas.

El gobierno de Castillo es pandémico también.

Es pandémico (risas). Es algo profundo. La pandemia es un fenómeno que todavía no alcanzamos a comprender en su gravedad y tamaño. Es enorme.

Si Castillo es pandémico, el Congreso es otro tanto. ¿Cómo ve a la oposición?

Es que no podría ser de otra forma. Un Ejecutivo como el que tenemos requiere de un Legislativo como el que tenemos. Sería raro que tuviéramos un gran Legislativo con este presidente, y al revés también. Son cara y sello. La debilidad de la oposición más derechista es muy notoria, desde el argumento del fraude que lo siguen sosteniendo porque no pueden desdecirse. Supongo que comprenden que no lo pueden demostrar o que no existió. Lo mismo con otros argumentos, como lo de la influencia venezolana. Claro, eso no significa que no haya hilachas o pistas qué seguir, pero no es el monstruo chavista. Este es un peculiar estado nuestro, que expresa características nuestras. El principal problema era lo que se sabía desde antes de la elección.

La precariedad.

La incapacidad de Castillo para gobernar y, conforme pasa el tiempo, su incapacidad para aprender a gobernar. Esa es la madre de todos los escándalos. Y al mismo tiempo, el Congreso está perdido. Es muy malo. Cada vez que hay un nuevo Congreso se dice “este es el peor”. Washington Delgado una vez contó que el tirano de Siracusa estaba paseando y vio a una viuda llorando y le preguntó por qué y le respondió que cuando él muera vendría un tirano peor. Sería bien difícil hacer un ránking, pero son parlamentos muy malos. El que desbancó a Vizcarra era pandémico en un sentido rabioso.

¿Ve una salida?

Es un problema político y tendría que haber una salida política. Y viendo los actores, es algo muy complicado. Hay algo muy peculiar, que es la crisis política acompañada de pandemia. Vizcarra fue el único presidente de la región que cayó en los primeros meses de la crisis. No porque lo anterior fuese muy sensato, pero la estructura política saltó por los aires, aunque se siguió el hilo constitucional. Estábamos en el aire después de lo de Merino y se llegó al statu quo de Sagasti. La crisis no amainó, ha seguido, ha ido cambiando. ❖