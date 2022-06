Transcripción del audio es verdadera y delata a Juan Silva y Zamir Villaverde

Investigación

El 25 de mayo, a las nueve de la mañana, en el despacho de la fiscal Karla Zecenarro Monge se procedió a la transcripción del audio de la conversación entre Zamir Villaverde García y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, el 4 de noviembre del 2021, según consta en el acta rubricada y sellada por la fiscal del caso.

En el mismo documento al que tuvo acceso La República también consta el reconocimiento de la voz de Zamir Villaverde y del exministro Juan Silva, quien, en dicha reunión, recibió “cien grandes” o US$ 100 mil, de parte del empresario como presunto soborno. Se presume que el propio Villaverde, como parte del proceso de colaboración eficaz, entregó a la fiscal el audio del 4 de noviembre del 2021.

El acta de la transcripción y el reconocimiento de voz confirman que existe la grabación y que consta en el expediente de la investigación de la fiscal Karla Zecenarro, quien remitió el documento al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que proceda según sus atribuciones.

Por lo tanto, es falsa la versión según la cual la transcripción del audio del diálogo entre Juan Silva y Zamir Villaverde “no es oficial”, o que haya sido una “fabricación” para atribuir falsos cargos contra el exministro de Transportes y Comunicaciones. Mucho menos el Ministerio Público ha desmentido la autenticidad de la transcripción.

El documento es legítimo y su contenido confirma lo que los colaboradores eficaces y testigos han revelado a la fiscal Karla Zecenarro, como el vínculo estrecho entre Juan Silva y Zamir Villaverde, y que este negociaba los contratos de millonarias obras públicas de los organismos Provías Nacional y Provías Descentralizado.

El diálogo también ratifica que Zamir Villaverde estaba en contacto con constructoras chinas y sus socias peruanas, las que presuntamente pagaban sobornos para conseguir contratos privilegiados, versión que entregó primero la colaboradora eficaz Karelim López.

Entre agosto y diciembre del 2021, en el tiempo que Juan Silva y Zamir Villaverde mantenían encuentros clandestinos, tanto en su despacho del MTC como en el departamento del primero, las constructoras promovidas por Villaverde consiguieron la adjudicación de 7 proyectos por S/ 804,5 millones.

En la conversación con Silva, Villaverde menciona que estaban en camino un par de contratos con “dos chinitos”, lo que efectivamente ocurrió.

La transcripción del audio confirma los siguientes hechos relevantes:

1. ″Mi querido Juanito”

Desde que Karelim López y otros testigos, como el exfuncionario del MTC José Cortegana, relataron a la fiscal Zecenarro que Juan Silva y Zamir Villaverde se conocían, y que se frecuentaban en el despacho ministerial o en el departamento de Silva, este lo negó reiteradamente. Llegó a decir que en los registros de ingreso al despacho ministerial Villaverde no aparecía. El audio es un torpedo a la línea de flotación de la defensa del exministro. La relación de Silva y Villaverde también compromete al presidente Pedro Castillo, porque los dos personajes eran parte de su entorno.

2. “Lo sé, pero no sean tan jodidos, tranquilo”

Karelim López dijo: “El señor presidente maneja esa organización (en el MTC) y la maneja con su exministro (Juan Silva). La ha manejado siempre de la mano de sus sobrinos”. En la transcripción de la conversación, en ningún momento Juan Silva rechaza las propuestas de Villaverde para favorecer a las constructoras que representa. Más bien le aconseja y le da instrucciones. Y mucho menos rechaza la entrega de los “cien grandes”, o US$ 100 mil, que le entregó Villaverde en efectivo. Por el contrario, Silva le sugiere ser precavido con el trasiego del dinero: “Ten cuidado, así no voy a ver tu nombre por todas partes”. Y le pide que no sea apurado, que todo saldría bien.

3. “Henry me dice que ya está invirtiendo, que le asegures”

Silva no solo estaba informado de que Zamir Villaverde representaba a constructoras interesadas en conseguir contratos mediante mecanismos ilegales. También el exministro tenía sus propios recomendados, con los que trabajaba Villaverde.

4. “Esta semana que viene salen (más licitaciones), esas sí son grandecitas, (de) 265 (millones)”

Villaverde no fanfarroneaba. Efectivamente, sucedió lo que le adelantó a Silva, quien estaba al tanto de las contrataciones manipuladas. En la semana siguiente de la reunión de Silva y Villaverde se firmaron dos contratos: Corredor Humajalzo-Mazocruz (8 de noviembre), por S/ 116.5 millones, y Corredor Sondo-Vado Grande (9 de noviembre), por 125,4 millones. El primero lo ganó el consorcio Ingeniería Integración y Proyectos (INIP) y China Civil Engineering Construction Corporation, y el segundo, el mismo consorcio, cuyas empresas que la integraban mantenían vínculos con Zamir Villaverde García.

5. “Este es un presente, una señal”

Villaverde entregó US$ 100 mil a Silva, a nombre de la empresa Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), por el contrato que Provías Descentralizado le otorgó para la construcción del Puente Tarata III. Tapusa se presentó en consorcio con H.B. Estructuras Metálicas y Termirex. Karelim López, quien estaba relacionada con Termirex, había informado a la Fiscalía que Villaverde se contactó con Luis Pasapera Adrianzén, hermano de los dueños de la constructora, para ofrecerle contratos. El audio confirma la relación de Villaverde con el consorcio. La frase reveladora de Villaverde es: “Los amigos de Tapusa le han mandado un presente para usted. Cien grandes para usted. Este es un pequeño -aún no cobran nada-, pero es un presente de buena señal. No es la primera que me han mandado de Tarata (proyecto Puente Tarata II). Me lo han enviado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado”.

6. “Lo voy a poner en su sitio”

Cuando el exdirector de Provías Nacional José Cortegana Salazar declaró a las autoridades que el exministro Juan Silva lo citó a su despacho, al llegar lo encontró junto con Zamir Villaverde. Silva desmintió a Cortegana alegando que este estaba resentido porque lo había despedido del cargo. Pero en el audio, Villaverde se queja de Cortegana porque supuestamente se había presentado ante las constructoras chinas ofreciendo sus servicios. “Este señor (Cortegana) se presenta como asesor de la viceministra (de Transportes) con las empresas chinas”, le dice Villaverde a Silva: “Ese pata es un peligro, el Cortegana, don Juan”. “Lo voy a poner en su sitio”, responde Silva. Cortegana dijo la verdad del vínculo entre Silva y Villaverde.

7. “Yo hablo con las empresas chinas”

Karelim López y otros colaboradores eficaces manifestaron a las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire que Villaverde le informaba al exministro Juan Silva sobre las empresas interesadas en entrar en el juego. Se trataba de INIP, de los hermanos Aguilar Quispe, y de 3 constructoras chinas. “Yo hablo con las empresas chinas Civil (China Civil Engineering Construction Corporation), Eyes (tal vez China Railway N° 10 Engineering Group o China Railway Tunnel Group,), Tapusa (Tableros y Puentes), Termirex (de los hermanos Pasapera Adrianzén), INIP (Ingeniería Integración de Proyectos, de los hermanos Aguilar Quispe), Incox... Todititas hablarán, oe… Ellos no saben con quien coordino… Lo único que ellos saben que, como a mí me conocen, ellos que dicen, bueno, pues”, explica Zamir Villaverde a Silva. Roberto Aguilar Quispe, dueño de INIP, indicó que no conocía a Zamir Villaverde. El audio confirma la implicación de los hermanos Aguilar Quispe en la trama de corrupción. Recuérdese que, el 13 de enero de este año, el congresista Raúl Doroteo Carbajo recibió en su despacho a Álex Aguilar Quispe, otro de los dueños de INIP, en compañía del representante en el Perú de China Civil Engineering Construction Corporation, Li Qingyong, una de las empresas que más contratos ganó en la gestión de Juan Silva. Karelim López entregó a la Fiscalía una relación de estas constructoras, a las que representaba Zamir Villaverde. El audio confirma el vínculo.

8. “Ya estos días salen (las licitaciones) de estos dos chinitos”

Otra información crucial contenida en la transcripción fiscal del diálogo entre Juan Silva y Zamir Villaverde tiene relación con las siguientes contrataciones arregladas, dirigidas a favorecer a las empresas chinas. Los colaboradores eficaces, entre ellos Karelim López, señalaron que Villaverde era el que negociaba directamente con los empresarios asiáticos. En la conversación, Villaverde no dejó dudas de su vinculación y le aseguró a Silva que también pagarían. “Entonces, Juancito, esto es una señal (el dinero) de los amigos del primer amigo. Ya en estos días salen de estos dos chinitos y también una señal (dinero). ¡Qué señal! No es lo normal. Ya no puedo venir así (ja, ja, ja) (refiriéndose a la maleta con dinero en efectivo). Un gusto, Juan”. Después del encuentro del 4 de noviembre del 2021, efectivamente, salieron los contratos en beneficio de China Civil Engineering Construction Corporation, el 8 de noviembre, por S/ 116.5 millones, y el 9 de noviembre; con la misma empresa, otro por S/ 125.4 millones; y con China Railway Tunnel Group, el 9 y 30 de diciembre, por S/ 51,9 millones y S/ 180,5 millones, respectivamente. Villaverde era efectivo. Silva, también.

9. “Fray me dice ya, ya, ya”

Zamir Villaverde había negado mantener relaciones de amistad con Fray Vásquez Castillo, sobrino del jefe del Estado. Los colaboradores eficaces mencionaron que Vásquez y Villaverde solían reunirse en el departamento del primero, en Magdalena. Villaverde alegó que su vínculo se limitó a alquilarles vehículos. Pero la transcripción demuestra que estaba en contacto permanente con Fray Vásquez Castillo: “Esas amistades sí nos interesan, por eso, don Juancito, ratifíquelo. Yo también le envié a Fray Vásquez, y me dice ya, ya, ya. Pero creo que el orgánico pesa más”. Sí había contacto directo con el sobrino del mandatario Castillo.

10. “Él nos puede ayudar en todo lo que es inteligencia”

Zamir Villaverde aprovechó al máximo su relación amistosa con el exministro Juan Silva para infiltrar a sus cómplices en el aparato estatal. Silva aceptó interceder ante otros ministros para ubicar a los recomendados de su amigo Villaverde. “Don Juancito, ¿usted tiene llegada con el ministro del Interior?”, pregunta Villaverde a Silva. “No, pero lo haré, amigo”, responde el exministro. “Lo que pasa es que yo tengo a un gran amigo, Lizandrito Quiroga. (...) Mi amigo el viceministro Óscar Gonzáles Rabanal tiene toda la resolución (...) para que mi amigo pueda ser superintendente (del) Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil). (...) Para que firme la resolución (de nombramiento) que ya tiene el viceministro. Que lo firme el ministro para que mi amigo sea nombrado como Sucamec”, dice Villaverde. Silva contesta: “Le voy a hablar hoy día”, le promete. Villaverde lo recomienda: “Ese pata nos puede ayudar en todo lo que es inteligencia, una inteligencia que se entera contra nosotros o con alguien, él lo neutraliza”. Quiroga fue jefe de operaciones de la empresa de seguridad de Villaverde, Vigarza. Pero Quiroga también estuvo en la campaña presidencial de Pedro Castillo. Servicio completo.