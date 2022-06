Juan Silva: ¿por qué se le dictó 36 meses de impedimento de salida al extitular del MTC?

Recientemente, el exministro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, ha sido impedido de salir del país por 36 meses. Así lo dictaminó el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Esta medida se da en el marco de los presuntos delitos de organización y colusión en agravio del Estado en los que se encontraría involucrado.

Como se informó, el Ministerio Público viene realizado una investigación en contra del extitular por el caso del Puente Tarata.

¿Qué hechos se le imputan a Juan Silva?

En el oficio de la Corte Suprema de Justicia se lee que el quinto despacho de la Segunda Fiscalía Provincial viene efectuando la investigación “Caso Puente Tarata Provías Descentralizado” contra funcionarios públicos y empresarios. Entre ellos se encuentra Silva Villegas, quien habría participado en hechos presuntamente irregulares.

De acuerdo a la tesis fiscal, desde el MTC, a través de Provías Descentralizado, se habrían realizado contratos de licitaciones millonarias a empresas recomendadas por el investigado Zamir Villaverde. Además, contó con la intervención de los sobrinos del presidente Pedro Castillo: Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, quienes coordinaban con el exministro para que “atienda las solicitudes de favorecimiento de los empresarios”.

Asimismo, se lee que el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco habría sido el encargado de presentar a Villaverde García a los sobrinos del jefe de Estado, “quienes a su vez habrían presentado a dicho empresario al exministro Silva Villegas, el cual le habría otorgado la lista de obras de su sector”.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el 20 de septiembre de 2021, Juan Silva presentó a Zamir Villaverde al exdirector de Provías Nacional José Luis Cortegana en el despacho del MTC. Sin embargo, este fue cesado de su cargo porque no habría aceptado la solicitud del empresario: convocar a Hugo Trece para el puesto de subdirector de la Dirección de Conservación Vial por sus “nexos con el entonces ministro Silva Villegas y el Gobierno”.

El aspirante a colaborador eficaz con código CE-01-5D-2FPCEDCF-2022 manifestó que habían “exigencias” por parte del extitular del MTC para que Alcides Villafuerte, que tenía el cargo de gerente de Obras Provías Descentralizado, realice acciones vinculadas con los procesos de adjudicaciones de obras.

Audios entre Zamir Villaverde y Juan Silva

La fiscal Karla Zecenarro entregó la transcripción del audio ente Juan Silva y Zamir Villaverde al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. En el material se escucha que ambos negociaban para beneficiar a empresas con las licitaciones de Provías Descentralizado y Provías Nacional.

Se difundieron audios entre Zamir Villaverde y Juan Silva en el que hablan sobre las licitaciones que se realizaría a través del MTC. Foto: Composición LR

En una parte de la grabación que data del 4 de noviembre de 2021, Villaverde García le dice a Silva Villegas que la empresa española Tableros y Puentes (Tapusa) le encargó de entregarle “100 grandes” (100.000 dólares) para que sea beneficiada con la construcción del Puente Tarata III.

“Los amigos de Tapusa acá me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de una maleta que se abre). Son 100 grandes para usted. Este es un pequeño presente. Aún no cobran nada. Esta es una buena señal. No es la primera que me ha mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta (….) Esta es la primera gestión que hemos logrado”, le dice Villaverde a Silva.

Además, hablan de las licitaciones a futuro que tendría la cartera del MTC

“Van a salir 18 conservaciones (de carreteras) en (Provías) Descentralizado. Y en la parte de (Provías) Nacional van a salir como 11 licitaciones. Entonces, digamos, a diciembre, va a ver cantidad (de licitaciones)”, señala.

El acta de transcripción y reconocimiento de voz llevan la firma y el sello de la fiscal Karla Zecenarro, lo que confirma que sí existe la grabación, es decir, es legítima.