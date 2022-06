Abogado de exministro Juan Silva señala que su patrocinado no asistirá a citación de la Fiscalía

Alfredo Yalan, abogado del exministro Juan Silva Villegas, adelantó que su patrocinado no asistirá a la citación de la Fiscalía, programada para este lunes 6 de junio por el caso Puente Tarata III. El representante legal justificó la omisión al decir en RPP que el extitular del MTC “no ha sido notificado de esa diligencia”.

Este domingo 5, el Ministerio Público anunció que Juan Silva fue llamado a declarar para el lunes 6 de junio. El exfuncionario es investigado por favorecer con la buena pro que se otorgó el último 19 de octubre del 2021 al Consorcio Puente Tarata III —integrado por las empresas Tableros y Puentes, H. B. Estructuras Metálicas y Termirex.

Ministerio Público cita a involucrados en el caso. Foto: Twitter

Sobre ello, la fiscal Karla Zecenarro entregó la transcripción de un audio entre Juan Silva y Zamir Villaverde al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. En la grabación que data del 4 de noviembre del 2021, el empresario le dijo al extitular del MTC que la empresa Tapusa le encargó entregarle 100.000 dólares por beneficiarla con la construcción del Puente Tarata III.

“Los amigos de Tapusa acá me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de una maleta que se abre). Son 100 grandes para usted. Este es un pequeño presente. Aún no cobran nada. Esta es una buena señal. No es la primera que me ha mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta (…). Esta es la primera gestión que hemos logrado”, apuntó Villaverde.

Impedimento de salida del país

El último sábado 4 de junio, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial dictó impedimento de salida del país contra Juan Silva por 36 meses por los presuntos delitos de organización y colusión en agravio del Estado.

En esa línea, el juez Juan Carlos Checkley también declaró fundado la misma medida restrictiva —en este caso por 9 meses— contra los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo y Darwin Espinoza, denominado ‘Los Niños’, por el presunto delito de tráfico de influencias. En tanto, para los legisladores Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Luis Flores e Ilich López se desestimó el pedido.