Cusco exige a Pedro Castillo avances de sesión descentralizada de PCM

Le ponen fecha. El gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, anunció que con las diversas organizaciones sociales de la región dieron un ultimátum al Gobierno para que los ministros y viceministros lleguen a la Ciudad Imperial y expliquen sobre los compromisos de la “Agenda Cusco” asumidos durante la sesión descentralizada de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el pasado 22 de abril.

Benavente, precisó que no quieren que se generen falsas expectativas y luego estalle una convulsión social como ocurrió los días 18 y 19 de abril donde diversos gremios acataron un paro de 48 horas.

Adelantó, por ejemplo, que no hay avances sobre la masificación del gas, los fertilizantes, la descentralización del Ministerio de Cultura, etc. “Puede haber una convulsión social, no nos responsabilizaremos”, manifestó.

La autoridad indicó también que, tras una reunión con funcionarios de la PCM el último fin de semana, hubo un compromiso para que los ministros y viceministros puedan estar en la Ciudad Imperial, aunque todavía no se ha determinado una fecha concreta.

En tanto, la presidenta de la Asamblea Popular, Florencia Fernández, señaló que han transcurrido más de 40 días desde la sesión descentralizada en Cusco y es necesario la presencia de los distintos ministerios. Refirió que algunos de los compromisos debieron de atenderse de manera rápida.

A su vez, el vocero de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), Antonio Maquera, dijo que se han instalado solo siete grupos de trabajo y todavía falta el tema Mujer y Desarrollo Social.