Las movidas por la nueva mesa directiva del Congreso

Una fuente congresal consultada por La República plantea el siguiente escenario: en la siguiente legislatura quien lidere el Congreso puede ser el próximo presidente interino, en caso se inhabilite a la vicepresidenta Dina Boluarte y luego se apruebe la vacancia del presidente Pedro Castillo, si es que consigue bajar la valla de votos.

Por esta eventual situación, la elección de la nueva mesa directiva llama mucho la atención. Este proceso se acerca y con ella las conversaciones para la elaboración de listas. La actual legislatura termina el 15 de junio. De acuerdo al reglamento, la siguiente comenzaría el 27 de julio, fecha o cercana a ella en la que se votará.

El audio filtrado de la titular del Legislativo, María del Carmen Alva, en el que se revela su intención de convocar solo a elecciones presidenciales en caso se llegue a retirar a Castillo y Boluarte de Palacio, ha catapultado, al menos por ahora, la posibilidad de que pueda ser reelecta para el cargo. En el Congreso había transcendido que la acciopopulista tenía este objetivo, pero ella el viernes en conferencia lo negó. “En ningún momento he dicho que voy a la reelección. Eso no está en mi agenda ni en mi mente”, indicó.

El contenido del audio fue rechazado por la bancada Perú Libre (PL) y Vladimir Cerrón señaló que “el golpe parlamentario está en marcha”. Ruth Luque y Sigrid Bazán, de Cambio Democrático, consideraron que Alva debe dejar el cargo. Días atrás diferentes acciopopulistas rechazaron una reelección.

Un acuerdo de palabra

El año pasado, luego de instalarse el Congreso, el acuerdo de la mayoría de bancadas –sin las de izquierda– fue que el primer año Acción Popular (AP) tenga la presidencia del Parlamento y para la segunda, Alianza para el Progreso (APP). El vocero de esta agrupación, Eduardo Salhuana, confirma que representantes de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular apoyaron el consenso. Aunque no existe un acta firmada.

A la interna del partido de César Acuña ha comenzado a vocearse nombres. Uno de ellos es de Salhuana. “Es un tema que es decisión del partido y de la bancada. Como yo he sido vocero, me imagino que por eso están planteando esa posibilidad. Bueno, es un cargo de tan alto honor”, respondió a este diario. Esta asunción, sostienen fuentes, podría encontrar eco en el oficialismo debido a que la postura del vocero frente al gobierno no ha sido confrontacional, en comparación con Alva.

Sin embargo, no es el único. También asoman Héctor Acuña y los no militantes Gladys Echaíz y Roberto Chiabra. Este último es cuestionado por los mismos apepistas a raíz de sus últimas declaraciones en que llamó “subordinados” y “sumisos” a sus colegas de provincias.

Por parte de la exfiscal, otra fuente de su misma bancada afirma que sí apunta a la elección y por ello, entre otras estrategias, se está acercando al fujimorismo. Una muestra se habría dado el último miércoles cuando se opuso al expediente que recomendaba denunciar e inhabilitar por diez años al exfiscal Pedro Chávarry. En su despacho alegaron que ya declaró sobre el tema y que la respuesta fue que “no es una cuestión de gustos sino de responsabilidad. Tendría que verse quiénes la acompañarían. Tampoco ella está buscando. (...) No se ha acercado físicamente ni telefónicamente a uno de ellos”, agregaron. Este diario pidió una entrevista a Echaíz, pero al cierre de esta nota no respondió.

Quien sí confirma este objetivo es Héctor Acuña. “Si se daría la oportunidad (de postular), sería un alto honor y una buena responsabilidad. El primer paso es que APP tenga la opción de tener la presidencia del Congreso”. Afirma que la mayoría de su bancada lo apoyará, tras haber conversado con varios de ellos: “Estoy seguro que tenemos entre siete u ocho (a mi favor)” .

Para la conformación de esta lista, que hasta el momento es la única proyectada, se considera que la primera vicepresidencia recaería en AP y la segunda en una bancada de izquierda. Esta sería PL o el Bloque Magisterial. La tercera vicepresidencia sería una fuerza de derecha. Renovación Popular; Fuerza Popular, bancada ahora con más integrantes; y Somos Perú buscan presencia en la mesa.

Edwin Martínez, de AP, dice desconocer que se esté elaborando alguna lista presidida por su bancada. Julio Quito y Silvana Robles mencionaron que hasta el momento PL no toma una decisión, pero sí descartaron algún apoyo a Alva.

Composición de bancadas será crucial

A casi un año del actual Congreso, la cantidad de bancadas continúa modificándose. PL se quedó con solo 17 tras las renuncias de Jorge Coyla, Elías Varas y Víctor Cutipa, quien mantuvo en reserva su caso. Fuerza Popular continúa como la primera minoría.

Los parlamentarios no agrupados suman doce, número que supera al de los miembros que tiene la mayoría de las agrupaciones oficiales. Los renunciantes, con Jorge Marticorena y Óscar Zea, formarían un nuevo grupo, según fuentes.

El exapepista Luis Picón ha solicitado en abril conformar Podemos. Si esto se logra, este grupo volverá a ser bancada. De conformase este y el anterior punto, la correlación de fuerzas se dividiría en doce.

Reacciones

Katy Ugarte, vocera Bloq. Magisterial

“No descartamos. Queremos que este Congreso recupere la aceptación del pueblo. Nos hemos desgastado por constantes confrontaciones. Tenemos que pensar en las mayorías, buscar concertación”.

Edwin Martínez, congresista AP

“Supongo que se va a respetar ese acuerdo. Creo que lo más saludable es conformar una mesa directiva que tenga representatividad de todo el Parlamento, no solo de una facción. Que sean imparciales”.