Congresista Coayla: Si el presidente está involucrado en actos irregulares la justicia se encargará

Aporte de Liz Ferrer

En esta entrevista, el parlamentario Jorge Samuel Coayla Juárez explica qué lo motivo a renunciar a la bancada del partido oficialista Perú Libre y otras decisiones que tomó.

¿Por qué renunció a Perú Libre? Mucha gente en Moquegua se pregunta ello.

A través del partido no se pudo apoyar a tanta gente que nos apoyó en la campaña. En las instituciones públicas (que dependen del gobierno) sigue la misma gente de Vizcarra. El partido no toma decisiones, el único que lo hace es el presidente Pedro Castillo (...) El secretario regional presentó una terna para prefecto, subprefectos pero nunca se hizo nada. Pusieron gente que estuvo en contra (de Castillo) y que solo se sumó en la segunda vuelta. Ahí tenemos al prefecto de Moquegua.

¿Esa es la única razón? Es decir por la cuota de poder para Perú Libre.

Otra de las razones es porque en la interpelación a la ministra de Trabajo, gente del propio partido, votó en su contra. Ella estaba haciendo un buen trabajo.

¿Fue una actitud revanchista de Vladimir Cerrón porque le sacaron al ministro de Energía y Minas, que era parte de su cuota en el gobierno?

No lo sé, no me reuní con la bancada. Siempre voté de acuerdo al análisis que hice. No puedo negar que el doctor Valdemar Cerrón siempre ha actuado de manera democrática, lo que sí quizá hubo es falta de reuniones. Yo no sabía de eso...

¿No lo llamaron para ver cómo se iba a votar por la censura de Betssy Chávez?

Sí, pero así me hubiesen llamado, yo voto de acuerdo a la realidad y mi análisis político.

PUEDES VER: Cusco exige a Pedro Castillo avances de sesión descentralizada de PCM

Perú Libre coincide en algunas votaciones con el fujimorismo, por ejemplo en lo del Tribunal Constitucional.

Hubo comentarios sobre ese punto. Dicen que los voceros se han puesto de acuerdo para colocar al Tribunal Constitucional.

¿Y usted estaba de acuerdo?

No, por eso voté en contra.

¿Por qué se están yendo los congresistas de Perú Libre?

Mire, en mi caso la línea política sigue siendo la misma. Soy de izquierda y el día que haya un proyecto de Perú Libre, votaré por él. Hay apoyar al presidente Pedro Castillo. Lo apoyaremos hasta el final. Habrá más más voceros a favor del gobierno.

¿Y esas renuncias no debilitan al partido que llegó como bloque al parlamento y ahora se desintegra?

No se tuvo una planificación desde un primer momento. Hubo divisionismo (por el bloque magisterial) Nunca se debió hacer eso, magisterio por aquí y el partido por allí. Discrepancias siempre habrá pero para eso está el diálogo.

No imagino en otros movimientos ese divisionismo que ustedes mostraron. ¿Faltó madurez?

¿Madurez? Faltó liderazgo. Cuando llega el presidente Castillo al gobierno lo primero que hace es reconocer un nuevo sindicato de docentes (Fenatep) y eso les da empoderamiento. Dicen: “nosotros lo hemos puesto al presidente Castillo”, cuando no fue así.

¿Usted cree que estuvo bien lo que hizo Castillo, reconocer ese sindicato?

No. Creo debió seguir esa unidad hasta el final porque el presidente fue elegido por el partido, por su ideario: no minería en cabeceras de cuencas, industrializar el país, hay que recuperar recursos naturales. Son cosas que lamentablemente la derecha no deja avanzar.

PUEDES VER: Ollas comunes se quedan vacías por la crisis

El presidente firmó un plan bicentenario en segunda vuelta donde prácticamente desechaba el ideario de Perú Libre.

No hay seriedad entonces. Si usted mismo lo dice, ¿Desde donde viene el resquebrajamiento?

¿Qué le parecen las denuncias que salen contra Castillo por ejemplo el audio de Villaverde a Silva?

Hay audios, denuncias pero no hay una prueba que diga: “este dinero se fue para el presidente de la república”. Conversé con él, me parece un hombre honesto. No pongo las manos al fuego por nadie. El presidente como docente, yo también soy docente, enseña a sus alumnos a decir la verdad.

Pero el exministro Silva también era docente.

Sí, pero hay gente también que se deja corromper.

Pero Silva era del entorno de Pedro Castillo.

Usted sabe que uno pone gente de confianza y a veces le falla.

Se plantea nuevamente la vacancia presidencial.

Ese es un proceso que está con las autoridades judiciales. Si el presidente está involucrado en actos irregulares, la justicia se encargará y, si tiene que renunciar, tendrá que hacerlo. Y si nosotros, los congresistas, tenemos que irnos, lo haremos.

¿Está usted decepcionado por lo que ocurre con el gobierno?

No. Tienen todas las intenciones pero hay toda una maquinaria que no deja avanzar. Buscan por todos lados, interpelar, censurar a ministros, crear caos.

Esos audios no creo sean responsabilidad de la oposición.

Mire son tantas cosas las que tiene que hacer el presidente de la república. Y esto (presuntos actos de corrupción) toda la vida se han dado. Los empresarios se meten cada vez que hay una obra, están detrás y ha sido mucho peor en el tiempo del fujimorismo. Así que no cause sorpresa porque toda la vida se ha dado ¿Qué es gente del entorno del presidente? También es cierto, si hay que sancionarlo, hay que hacerlo. La justicia para ambos.

Pero también es realmente preocupante que el Ministerio Público identifique al presidente Castillo como líder de una organización criminal

No es fácil. Es una utopía decir que el presidente Castillo “en un año acabará con la corrupción del país. Se han quitado los más chiquitos y los más grandes corruptos han seguido encabezando las instituciones. Y ahí tenemos. Si hay gente culpable, que se aplique la ley.

Usted dijo que le piden trabajo y que usted no puede apoyarlos como que no hay puestos disponibles en el Estado. ¿Eso es un acto normal o también es corrupción?

En principio yo no puedo dar trabajo pero si hubiera habido cambios en las instituciones del Estado, yo creo que ahí se les hubiera dado trabajo. Todavía sigue enquistada la gente de la anterior gestión. Yo lo que digo es que se debe poner gente proba, pero si siguen ellos (funcionarios de la pasada gestión sigue) hay una bomba de tiempo.

¿Usted le ha pedido eso al presidente?

En reuniones de bancadas cada congresista le ha dicho: queremos ayudar, hay que hacer cambios, seguimos con la misma gente ahí. No se nos escucha o si se pone, están poniendo gente que nunca luchó, que nunca hizo campaña, que nunca apoyó.

¿O sea se debe poner a gente que apoyó la campaña?

No, le digo gente proba, profesionales que estén dispuestos a trabajar. Lo que interesa es la parte técnica. Gente que conozco y sea de la región.

Se ha criticado que el presidente pone ministros cuestionados, que tienen antecedentes terribles, como el ministro de Agricultura que ha estado en la cárcel ¿Esa es una buena imagen?

Esa es función del Ejecutivo. El presidente es quien debe evaluar pero yo no le puedo responder por qué pone a los ministros. Pero sí le hemos recomendado que se tenga gente que conozca el campo.

¿Usted es agricultor, cree que ha sido buena la designación de los últimos ministros de Agricultura?

Le dije, que se tienen que colocar ministros que conozcan el campo, técnicos o profesionales que sepan de la realidad. Desde Humala se han dejado de lado las organizaciones agrarias. Si entra un ministro y no trabaja con las organizaciones agrarias va ir al fracaso.