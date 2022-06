Zamir Villaverde a Juan Silva: “En estos días salen (los pagos) de estos dos chinitos”

En la misma conversación del 4 de noviembre de 2021, producida en el departamento del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, el empresario Zamir Villaverde, luego de entregarle US$ 100 mil en efectivo en una maleta por la adjudicación de la obra Puente Tarata III, también le prometió que las constructoras chinas le abonarían dinero a cambio de la adjudicación de proyectos de obras públicas de gran envergadura.

Durante la gestión de Silva, entre el 23 de agosto y el 29 de noviembre de 2021, tres empresas chinas en consorcio con dos peruanas ganaron 7 contratos por un monto que supera los S/ 804,5 millones. Todas las licitaciones fueron convocadas por Provías Descentralizado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Coincidentemente, poco después de la cita de Silva y Villaverde del 4 de noviembre, el 9 y 29 de noviembre de 2021, las empresas chinas consiguieron dos contratos de Provías Descentralizado.

La transcripción del contenido de la grabación del diálogo entre Juan Silva y Zamir Villaverde, que la fiscal Karla Zecenarro entregó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, registra el modus operandi de la presunta organización criminal que, según la investigación fiscal, estaría liderada por el presidente Pedro Castillo e integrada por el exministro Juan Silva y el empresario Zamir Villaverde, entre otros.

Incluso Villaverde le explicó a Silva cómo debía actuar para evitar que las autoridades descubran el dinero mal habido:

Villaverde: “Yo voy a hablar con la entidad para que lo más rápido dé -en 4 o 5 días-,nos den el pago. Una vez que nos dan el pago, demora 2 días en ingresar a su cuenta. Y él (el empresario) una semanita para poder sacar (el dinero). Usted sabe que yo no puedo hacer que me transfieran, porque no es usual. Ellos se demoran. La verdad, ellos sacan 100 (mil), 200 (mil), y así juntan (el dinero) y nos entregan. Así no hay rastros. No creen en nada. Así es. Yo vivo tranquilo, usted también, don Juanito”.

Silva: “Ten cuidado. Así no voy a ver tu nombre por todas partes. Es la verdad, pues”. (...)

Villaverde: “Es inevitable, don Juan, que mi nombre... Yo hablo con las empresas chinas Civil (China Civil Engineering Construction Corporation), Eyes (probablemente China Railway N° 10 Engineering Group o China Railway Tunnel Group, que ganaron contratos en el mandato de Juan Silva), Tapusa (Tableros y Puentes, Termirex (de los hermanos Pasapera Adrianzén), INIP (Ingeniería Integración de Proyectos, de los hermanos Aguilar Quispe), Incox... Todititas hablarán, o’e”.

Las constructoras mencionadas, efectivamente, obtuvieron contratos millonarios en la gestión de Juan Silva.

En el diálogo, Zamir Villaverde menciona que el exdirector de Provías Descentralizado José Cortegana Salazar también buscaba relacionarse con las constructoras chinas. Pero que estas confiaban más en él.

“Ese (José) Cortegana se presenta donde los chinos y me han enseñado su teléfono. Él se presenta como asesor de la viceministra (Verónica Cáceres Fernández, en el cargo entre el 26 de agosto y y el 9 de noviembre de 2021), que tiene llegada al ministro. Así habla él. Si no fuera por los chinos que me conocen a mi...”.

Luego, ya en confianza, Villaverde promete que dos constructoras chinas harán pagos, según la transcripción fiscal del audio:

“Villaverde: Entonces, Juancito, esto es una señal de los amigos del primer amigo (en referencia a la entregade los ‘cien grandes’, los US$ 100 mil que le entregó durante la reunión del 4 de noviembre de 2021). Ya, de ahí, en estos días salen (los pagos) de estos dos chinitos. Y también una señal, ¿qué señal? No es lo normal. Ya no puedo venir así (ja, ja, ja). Un gusto, Juan”.

El exministro de Transportes Juan Silva no solo ha negado conocer a Zamir Villaverde sino también haber sostenido una reunión en su departamento. El contenido de la grabación que Villaverde entregó a la fiscal Karla Zecenarro desbarata la defensa de Juan Silva, amigo íntimo del mandatario Pedro Castillo, a quien conoció durante las huelgas magisteriales en las que Castillo destacó como dirigente.

Los hechos registrados en el audio del 4 de noviembre encajan con la conversac ión que el 25 de julio mantuvieron el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y Zamir Villaverde. En la conversación se revela que el presidente Castillo había decidido que Juan Silva sería el ministro de Transportes, como parte de un presunto plan para controlar las licitaciones de dos de sus organismos más importantes, Provías Nacional y Provías Descentralizado.

Los hechos posteriores, los 8 contratos ganados por empresas peruanas y chinas durante la administración de Juan Silva en el MTC, confirman que existió una concertación para favorecer a dichas constructoras con estos 8 contratos:

a) 23/8/2021: China Civil Engineering Construction Corporation e Ingeniería Integración de Proyectos (INIP), de los hermanos Aguilar Quispe.

b) 21/9/2021: China Civil Engineering Construction Corporation e Ingeniería Integración de Proyectos (INIP), de los hermanos Aguilar Quispe.

c) 19/10/21: China Railway N° Engineering Group y Grupo Constructor y Consultor Asociados, de los hermanos Aguilar Quispe.

d) 8/11/2021: China Civil Engineering Construction Corporation e Ingeniería Integración de Proyectos (INIP), de los hermanos Aguilar Quispe.

e) 9/11/2021: China Civil Engineering Construction Corporation e Ingeniería Integración de Proyectos (INIP), de los hermanos Aguilar Quispe.

f) 25/10/2021: Termirex, Tableros y Puentes (Tapusa) y H. B. Estructuras Metálicas.

g) 9/12/2021: China Railway Tunnel Group.

h) 30/12/2021: China Railway Tunnel Group.

Karelim López se acogió a la colaboración eficaz admitiendo que el consorcio que representaba (Termirex, Tapusa y H.B. Estructuras Metálicas) había conseguido torcer la licitación a su favor. Y mencionó que Luis Pasapera Adrianzén, hermano de los dueños de Termirex, fue quien estuvo en contacto con Zamir Villaverde.

El 4 de noviembre de 2021, cuando Zamir Villaverde le entregó US$ 100 mil a Juan Silva, el monto fue una parte del pago por la adjudicación del proyecto Puente Tarata III por S/ 232,5 millones de soles. Los US$ 100 mil solo eran parte del pago por la obra otorgada, por eso Villaverde le dijo que vendrían más desembolsos.

Los US$ 100 mil que proporcionó Villaverde a Silva provenían de Tableros y Puentes (Tapusa), una constructora española que frecuentemente en consorcio con Termirex ha obtenido varios contratos.

Por ejemplo, el 13 de septiembre de 2021, Karelim López, Luis Pasapera Adrianzén y Segundo Vargas Pasapera, en representación de Termirex, visitaron Provías Nacional en compañía de Beatriz Coello Palomino y Miguel Pérez Preciado, ejecutivos de Tableros y Puentes (Tapusa).

Nada era gratis.

Zamir Villaverde, según la transcripción del audio con Juan Silva, incluso le menciona el porcentaje de los sobornos:

“La carrera (licitación) de (Puente) Tarata (III) está ganada. Ya está ganada. Ayer y hoy día se están jugando 2 carreras (licitaciones) más. Claro, no son grandes, son de 65 (millones) y y de 64 (millones). Este a 0,5(%), pero están a 80 (millones). Pero, igual, tenemos el control. Y esta semana que viene salen (las licitaciones) grandecitas (de) 265 (millones)”.

Todo estaba calculado, hasta el porcentaje de la coima.

Juan Silva en el centro del escenario del crimen

Ante la Comisión de Fiscalización y ante los medios de comunicación, Juan Silva Villegas ha negado reiteradamente conocer o haber tenido contacto con el empresario Zamir Villaverde. El audio del 4 de noviembre de 2021 desmiente rotundamente al exministro.

En una evidencia de la familiaridad con Villaverde, SIlva accede a varios de los favores que le pidió el empresario, especialmente para colocar a sus allegados en puestos clave. En confianza, le recomienda despedir a los funcionarios que no acceden a sus peticiones, como José Cortegana.

También queda en evidencia que estaba en contacto permanente con Fray Vásquez Castillo, el sobrino del presidente Pedro Castillo. El audio coloca a Silva en el escenario del crimen.

Todos actuaban juntos

Registro de la visita a Provías Nacional del MTC de los representantes de Termirex y de Tableros y Puentes (Tapusa) el 13/9/21. El 4 de noviembre de ese año, Zamir Villaverde le dio a Juan Silva US$ 100 mil a nombre de Tapusa.

Representantes de empresa Termirex (Rojo)

Representantes de empresa Tapusa (Verde)