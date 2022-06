El silencio de Pedro Castillo revela resistencia a la rendición de cuentas

El largo silencio por el que ha optado el presidente Pedro Castillo respecto a graves problemas como los que se están dando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su decisión de no dar entrevistas ni declaraciones a los medios de comunicación, es una situación que se ha venido agravando con el paso de los meses y más en las últimas semanas. ¿Qué está pasando con el mandatario?, ¿qué lo obliga a tomar esta decisión antidemocrática? Los analistas Samuel Rotta, de Proética; y Percy Medina, de Transparencia, nos explican este grave hecho para la democracia.

Samuel Rotta indica que la conducta del jefe del Estado ha sido reiteradamente criticado por diversas organizaciones y expertos, y también ha sido recogido por el relator para la libertad de expresión del sistema interamericano de derechos humanos en su último informe.

“Entonces, es motivo de preocupación seria. Hay una falta muy clara de un sentido de rendición de cuentas por parte del presidente Pedro Castillo que no entiende que su cargo implica explicar sus decisiones, sus acciones, su posición frente a problemas, políticas y medidas. Y esto no se hace solamente en mítines, esto implica también una comunicación a través de los medios de prensa y él no lo tiene claro, y si lo tiene claro, no lo valora apropiadamente”, sostiene Rotta.

Agrega que tal vez Castillo está tratando de usar la misma estrategia del exalcalde de Lima Luis Castañeda, pero anota que aquí hay muchos más problemas que se están acumulando día a día y hay una exigencia grande de los medios, de organizaciones, de la misma opinión pública para que hable y dé razones no solo de los problemas que lo afectan como las investigaciones y denuncias sino sobre la política general del gobierno.

Por su parte, Percy Medina advierte que en democracias modernas los representantes tienen que rendir cuentas a la ciudadanía de sus actos por diversos medios.

Indica que aun cuando existen las redes sociales y mecanismos que pueden usar los representantes para sus planteamientos, la prensa sigue siendo el canal privilegiado para relacionarse con la ciudadanía, porque la prensa tiene la posibilidad de interpelarlos y plantear preguntas y repreguntas a fin de esclarecer lo que ellos tienen que comunicar.

Respecto al objetivo del silencio presidencial, Medina considera que quizás Castillo piensa que con esta actitud está a salvo de preguntas incómodas.

“Esa puede ser la estrategia, pero tarde o temprano la presión pública lleva a los políticos a hablar y en algún momento sus propios asesores le dirán que no puede prolongar ese silencio. Es parte del juego democrático explicar, responder frente a las críticas y denuncias. No solo tienen que responder sino que deben hacerlo inmediatamente. Los silencios no pueden ser eternos”, estimó.

Ejecutivo y Las Bambas se reúnen para solucionar crisis

El Consejo de Ministros, liderado por el presidente Pedro Castillo, sesionó de manera extraordinaria para tratar las medidas que podrían tomarse con el propósito de solucionar la crisis laboral, social y económica que se vive en la mina Las Bambas, en la región Apurímac, hace más de cincuenta días.

La sesión se retomó en horas de la noche con participación de los funcionarios de la empresa MMG Las Bambas con el propósito de conocer las medidas que estaba tomando la minera respecto del cumplimiento de acuerdos con las comunidades adyacentes al proyecto cuprífero.

En tanto, la congresista de Perú Libre Margot Palacios argumentó que su proyecto de ley de nacionalizar Las Bambas es la solución al conflicto social. La parlamentaria propone que se reestructure el accionariado y que las comunidades tengan una participación del 24.5%, el Estado del 51% y la empresa MMG Las Bambas se reduzca al 24.5%. Reconoció que su proyecto está en el ideario de Perú Libre.

Reunión. El Ejecutivo trata de solucionar el caso Las Bambas. Foto: difusión

"No es una expropiación. Planteamos la participación del sector privado. No estamos diciendo que no haya empresa privada", declaró Palacios en Cusco a la periodista Zaida Tecsi.